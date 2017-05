CRGV…imagen viva del periodismo

Gabriel Montenegro - Hoy se cumplen 74 años de la fundación del Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, gremio periodístico de mayor antigüedad en Venezuela, el cual se ha fortalecido con el paso de los años, aún en circunstancias muy difíciles que le ha tocado enfrentar, en aras de ofrecer la información transmitida en las imágenes de la realidad y el testimonio vivo de los más importantes acontecimientos ocurridos en nuestros pueblos.

La historia de este importante gremio, fue descrita magistralmente por el reportero zuliano Jorge Luego, quien refiere en breves rasgos la historia de la imagen en la noticia, reflejando que “ Enrique Avril fue primer reportero gráfico y corresponsal de la especialidad en nuestro país.

El afamadísimo “Cojo Ilustrado" fue testigo excepcional de sus extraordinarias fotografías, las cuales reflejan no solo los paisajes y las bellezas de la geografía venezolana, sino también los estragos de la guerra castrista y muchos otros acontecimientos que fueron captados por la lente de su cámara”.

Periódicos caraqueños como Esfera, El Heraldo y luego El Universal se destacarían por sus portadas gráficas, pero en Diario “Ahora" es donde comienzan a aparecer los personajes más importantes de la fotografía periodística: militares, políticos, deportistas, presos, guerrilleros.

En los albores de 1940, aparecen los excelsos Luis Noguera, Juan Avilán, Emilio Ugueto y José Noguera (fundadores del CRGV) en 1943. . Este grupo de profesionales va creciendo al lado de meritorios periodistas venezolanos, especialmente pertenecientes a los medios de la Gran Capital.

El 20 de agosto de 1941 se fundó la Asociación Venezolana de Periodistas (AVP), en una reunión que contó con un reducido, pero importantísimo grupo de reporteros, quienes ejercían las tres tareas; reportar, escribir y tomar las gráficas de sus trabajos.

Luego esa institución de lucha, unidad y defensa del periodismo se fortalece a nivel nacional, y en Trujillo de la mano de Hugo del Moral, Pedro Malavé Cols, Guillermo Montilla, Amábilis Quiñonez, Julio Urdaneta, Rafael Ángel Lujano, el padre Juan de Dios Andrade, Luis González, Luis Gonzaga Matheus, Azarías Rivas, entre otros aguerridos profesionales cimentan el gremio en la región.

Dos años después nace el Círculo de Reporteros Gráficos y comienza la explosión de gremios de la Comunicación Social: Sindicato de Trabajadores de la Radio, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), y luego el cambio de nomenclatura, de la AVP al actual Colegio Nacional de Periodistas (CNP) . A partir de ese momento comienza a escribirse la verdadera historia de la Comunicación Social Venezolana (Impresos), aunado al impacto y trascendencia innegables de la radio y la televisión.

NUESTROS REPORTEROS

Diario El Tiempo, decano de la prensa escrita regional, ha contado en sus filas con muchos de los grandes reporteros, pudiendo hacer memoria con Rodolfo Zambrano(+), Régulo Jiménez(+), Juan Castellanos, Narciso Rondón(+), Nelson Arturo Maya, los hermanos Oswaldo e Isaac Pirela, Luis Huz Ojeda, José Pulido, Iván Hidalgo, Onésimo Caracas, Francisco Oscar Salazar (+), Vicente Sánchez(+), Pedro Torres, Alfredo Zambrano, Yovani Zambrano, Fernando Lozano de la llamada “vieja camada” y ahora con los nuevos pinos Alexander “Chaparro” Viloria, Carlos “Kamba” Rivas, Anderson Manzanilla, Richard “Vampiro” Montilla, David Durán, Helmer Ramírez y Yimy Pacheco.

Justo es recordar a Narciso Rondón(+), Iván Rangel(+), el “gato” Arnoldo Medina(+), tres baluartes fallecidos prematuramente cuando apenas comenzaban a mostrar sus aptitudes y calidad si de hacer noticia se trataba. En síntesis, el periodismo impreso tiene en los reporteros gráficos a uno de los complementos más necesarios, ya que la imagen no solo comprueba los hechos, sino detiene la circunstancia de esos acontecimientos y los hace imborrables e inmortales. Es más que cierto, que “la imagen representa la historia viva e imperecedera de nuestros pueblos”.

Aunque hoy en día hay poco para celebrar, a 74 años de su inicio la esencia gremialista de los reporteros gráficos se mantiene más firme que nunca y cada día se fortalece el sentido de la lucha en defensa de la genuina e irrenunciable libertad de expresión en Venezuela y el mundo. ¡Enhorabuena para todos sin excepción!!!

Protagonistas de excepción

Alexander “científico” Viloria: “ Estoy gratamente satisfecho de ser reportero gráfico. Mi gran pasión ha sido trabajar en la página de sucesos, donde además de mis gráficas he aprendido a investigar y dar seguimiento a los hechos noticiosos más resaltantes. Resulta excitante para mí, resolver el complejo misterio y la “hipotenusa” que significa la medicina forense, vista desde la perspectiva detectivesca; sin dudas amo mi trabajo”. “Diario El Tiempo ha sido mi escuela perfecta”.

Anderson Manzanilla: “ Me siento orgulloso de esta profesión y me encanta dar prioridad a los episodios de calle, del diario quehacer ciudadano. Prefiero con sinceridad dar cobertura a manifestaciones, protestas y todo episodio que conlleve a efervescencia social; me considero un hombre de acción”.

Richard Montilla: “ Además de los sucesos y notas policiales, prefiero cubrir los eventos deportivos, espectáculos artísticos, manifestaciones y acontecimientos políticos donde la masa humana es la protagonista”.

Yimy Pacheco: “ A través del reporterismo gráfico en El Tiempo, no solo he vivido en carne propia circunstancias inimaginables en mi vida, sino he cultivado muchos amigos y me he relacionado con gente de todas las clases e ideología. En el ejercicio de mi labor, he pagado con creces el atrevimiento de cubrir hechos que nos han resultado muy complejos, eso es duro pero maravilloso”.

Elmer Ramírez: “ Veo el reporterismo, más que un trabajo o compromiso , como una pasión personal y el deber ineludible de la responsabilidad a cumplir de manera cabal”.

Carlos “Kamba” Rivas: “ Mo me incomoda o perturba cubrir cualquier fuente informativa, ya que el reportero como el periodismo mismo, estamos llamados a ser universales. También es evidente que cada vez que me requieren en la redacción, estoy presto a responder de inmediato, no importando el día ni la hora. Ahí voy pa’ lo que salga”.

Juan Castellanos: “ Son más de 40 años en estas lides, y cada día que pasa me enamoro más de mi trabajo. Mi vida se resume en mi familia, mis nietos, los amigos, el aprecio a mis compañeros de labores y en ser un buen reportero gráfico”. No puedo dejar de reconocer que Diario El Tiempo es y ha sido “Escuela Permanente” en la formación de los reporteros y periodistas.

David Durán: “ Como corresponsales de El Tiempo, junto a Juan Pazos, tengo la responsabilidad de cubrir los acontecimientos más resaltantes del llamado Eje Panamericano del estado Trujillo. El radio de acción para poder acudir a eventos noticiosos e informativos en los municipios Miranda, La Ceiba, Sucre, Rafael Rangel, Monte Carmelo y Andrés Bello no es fácil, pero la pasión del periodismo está por encima de todas las adversidades que encontramos en nuestro diario trajinar”.