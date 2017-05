Crisis en Venezuela es clave para futuro de América Latina

Agencia - El desenlace de la crisis en Venezuela podría dirimir el destino de las Américas entre un conglomerado de países democráticos con vigorosas sociedades civiles o un colectivo de dictaduras obedientes a Cuba, según indicaron tres expertos durante una conferencia en la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

“Hoy, la confrontación es entre la democracia y la dictadura”, dijo Carlos Sánchez Berzaín, un ex ministro de Estado boliviano –que fue uno de los ponentes de la conferencia– a la luz de la creciente crisis venezolana y la continuación del modelo cubano tras la muerte de Fidel Castro el año pasado y la intención de su hermano Raúl de retirarse el año próximo de la presidencia del Consejo de Estado. Los otros oradores fueron el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner y el sacerdote jesuita venezolano Luis Ugalde.

Cada uno analizó su tema durante el foro “Presente y futuro de nuestras sociedades civiles”, organizado por FIU, el Foro de Promoción Democrática Continental y el Instituto Interamericano de la Democracia. Pero, en su conjunto el mensaje fue: el resultado de la crisis venezolana es clave para el porvenir de América Latina.

La conferencia, realizada en el recinto de la Escuela de Derecho de FIU, fue la segunda reunión en discutir el deterioro de la situación en Venezuela en días consecutivos.

Montaner abrió la conferencia diciendo que Cuba mostró el camino sobre cómo destruir a la sociedad civil. El método, dijo, es no permitir que existan asociaciones, grupos o alianzas fuera del control del Estado.

Y aunque el modelo de los Estados socialistas fracasó en “todas las latitudes”, perdura en Cuba porque el régimen ahí ha refinado las tácticas de no permitir la consolidación de grupos espontáneos al margen del Estado.

Estados totalitarios como Cuba, agregó Montaner, crean grupos o instituciones no para representar a la sociedad civil sino para hacer que los ciudadanos “obedezcan las iniciativas de la dictadura”.

A continuación, Ugalde analizó lo que acontece en Venezuela.

Siendo el episodio que desencadenó la crisis, dijo Ugalde, la decisión de la Corte Suprema en Caracas a finales de marzo de quitar poderes a la Asamblea Nacional en última instancia unificó a la oposición contra el gobernante Nicolás Maduro, porque los venezolanos estuvieron de acuerdo en que la acción constituyó un Golpe de Estado.

“El 30 de marzo el gobierno venezolano nos hizo un inmenso favor”, aseveró. “Una oposición dividida, desalentada, perpleja, y discutiendo si había una democracia imperfecta o una dictadura, pues el gobierno nos saca de dudas. Es una dictadura”.

La Corte Suprema pareció dar marcha atrás después, pero los venezolanos no quedaron convencidos.

“Fue un hecho de tal importancia que de la noche a la mañana produjo una unión y una claridad, no solamente conceptual, sino la convicción de que si no nos movemos ahora, le echan llave a todas las puertas y de aquí no salimos”, dijo Ugalde.

El último conferencista fue Berzaín, quien habló del futuro del hemisferio a la luz de la crisis venezolana.

Dejó intuir que lo que pase en Venezuela podría consolidar un hemisferio mayormente democrático o reforzar el proyecto cubano que por décadas ha buscado controlar América Latina.

“La Cuba castrista es hoy día un proyecto imperial que tiene colonias, que son Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela”, apuntó.

Pero aunque Cuba mantiene su influencia, Berzaín y los otros dos oradores dijeron estar convencidos de que la democracia saldrá triunfante en Venezuela.