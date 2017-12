José Antonio Román G.

"Los viejos nos estamos quedando solos, porque los amigos se nos están muriendo", Dr. Arturo Uslar Pietri

Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que ni las aguas de un río lo pueden llenar. Sic. Estamos tristes por la precoz partida a la eternidad de un entrañable amigo, excelente persona, buen esposo, extraordinario padre y como médico Pediatra, mucho mejor. Aún no salimos de la lamentable sorpresa que nos ha causado este hecho, fue tan rápido, que pensamos que es mentira. En mi memoria está aquel día que ingresamos al Hospital Central, como médicos residentes, un grupo de jóvenes, todos trujillanos, egresados de la última promoción de la ULA, UCV, LUZ, UDO y UCLA, todos llenos de ilusiones y dando lo mejor de lo nuestro en beneficio de la comunidad, con el correr del tiempo fuimos enriqueciendo nuestros conocimientos médicos, con unos extraordinarios profesores, con una gran experiencia. Recordaremos siempre a Rafael Isidro Briceño, Dr. Godoy, Antonio Cegarra, Salomón Domínguez, Rómer Rubio V. Alberto León Acosta. Todos ellos ya ausentes. Nos acompañan Alfonso Pacheco V., Iván Lobo Q., Efraín Miliani y muchos más. Ellos y nosotros hoy jubilados. Aprendimos de ellos lo mejor de sus conocimientos. Todos abrazamos diferentes especialidades, disfrutando de becas del Ministerio de Sanidad. Leopoldo se destacó en su especialidad y siempre con una sonrisa presente aún en momentos difíciles. Formó un hogar con su Mireya de siempre, sus hijos correspondieron y hoy son profesionales. Hoy lloramos su partida al Jardín Celestial, a la diestra del Señor, con la seguridad de su descanso eterno al lado de sus ancestros. Aquí quedan, su esposa, hijos y nietos, hermanos y sus amigos de siempre, recordando tu corto paso por este mundo, pero con la seguridad de que hiciste un apostolado. Siempre te recordaremos, como un extraordinario amigo, que constantemente estuvo presente en el momento preciso- "Pololo" nos has dado un "hasta luego", en la seguridad de que mañana un día, nos encontraremos en algún sitio y recordaremos todo lo vivido en este corto pasaje por la vida. "Llora cascada, llora sin cesar, que tú no puedes más llorar, nosotros podemos llorar y esperar. Jesús divino piloto, volaba y se lo llevó a la felicidad inmortal" (sjv). Pololo hasta luego. Dios te reciba en su santo seno.

