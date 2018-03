¿Cuánto le cuesta a un valerano vestirse?

Lisnelva Rondón/ ECS - En la más absoluta soledad se observan la mayoría de los comercios de ropa y calzado en el centro de Valera, los altos costos de la vestimenta han sido la principal causa por lo que los establecimientos se encuentran vacíos. Es por ello que el equipo reporteril de diario El Tiempo, recorrió las calles y comercios del casco central de la ciudad de las Siete Colinas en busca del presupuesto con el que debería contar un valerano (a) para renovar su closet.

No alcanza

Teniendo en cuenta que un asalariado recibe mensualmente un sueldo mínimo de 392.646 bolívares según el último aumento anunciado por el Presidente de la República. Mediante el recorrido realizado nos encontramos que las prendas esenciales de una dama, como un Jeans, su costo varía entre un millón quinientos mil bolívares pasando por los dos millones e incluso en los conocidos “buhoneros” se consiguen en dos millones doscientos mil bolívares. Mientras que una blusa, la más económica se encuentra en quinientos mil hasta 900 mil y el calzado desde 300 mil hasta 2 millones, todo depende la marca.

En el caso de los caballeros un Jeans cuesta alrededor de 1 millón 600 a 2 millones, una camisa varía entre 750 mil a 900 mil, mientras que los zapatos se convierten en la pieza más costosa, su precio ronda entre 1 millón 600 mil y 7 millones, solo en marcas de calzado nacional ya que los importados cuestan un ojo de la cara. Así las personas opten por las piezas más económicas el sueldo no les alcanza para la adquisición de vestimenta.

Ventas por el piso

Aurimar Castrillón, encargada de un almacén del centro de Valera, aseguró que la bajas ventas se debe a la situación país, “la gente ya no está pendiente de comprar ropa solo anda pensando en la comida. En esta tienda a veces se venden dos piezas de mujer, otros días pasa en blanco no facturamos nada”.

Por otra Maricarmen Rivera, gerente de una zapatería, quien a la vez cumple el rol de vendedora comentó “en todo el día no he logrado vender ni un par de zapatos y si me pregunta por zapatos de caballero solo les puedo ofrecer pantuflas porque no hay mercancía”. Además aseguró que hace varios meses no llega mercancía, también dijo que sigue de pie con lo que tiene y no descartó la idea de bajar definitivamente su santamaría.

La crisis que vive actualmente Venezuela, ha golpeado de manera abrupta tanto a la sociedad como al comercio de vestido y calzado en todos los sentidos; importar mercancía seca es prácticamente imposible. Las ventas se han reducido de manera abrumadora, aparte de los altos costos, la causa radica en que el interés de las personas está puesto en comprar alimentos por lo que la vestimenta pasa a un segundo plano.

Santamarías abajo

Reconocidos comercios del casco central de Valera ya cerraron sus puertas, un ejemplo de ello es la emblemática Zapatería Caserta. Por otro lado los propietarios de establecimientos que aún siguen con sus labores aseguran que están colgando de un hilo, esta situación país los ha sacudido de tal manera que se están viendo obligados a cerrar sus puertas de manera indefinida.