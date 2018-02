Cuarta jornada del béisbol en la Liga Federada Valera

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Con un encuentro de la categoría Juvenil A entre equipos de las escuelas Centinelas de Trujillo y Lobos de La Beatriz hoy viernes a las 02:00 de la tarde en el estadio del Casino Militar comienza la jornada número cuatro del campeonato oficial de la Liga de Béisbol Federado Valera.

De acuerdo a la programación semanal publicada por el Secretario General de la Liga, Robert Torres, las actividades continuarán mañana sábado en el estadio “Luis Alfonzo González” de la urbanización Miranda donde jugarán a primera hora el local Infantes de Plata II vs Lobos de La Beatriz en categoría Infantil “A”. A segunda hora (11:00 am) las mismas escuelas pero en la categoría Infantil “AA”.

La cuarta fecha del Béisbol Menor Federado continuará el domingo 4 de febrero en el estadio “Rafael Carvajal Cobos” de la urbanización La Beatriz. Allí se enfrentarán a las 09:00 de la mañana en Infantil “AA” Lobos de La Beatriz “A” vs Lobos de La Beatriz “B” mientras que a las 11:00 am, para cerrar la jornada, jugarán en juvenil “AAA” las representaciones de las escuelas Francisco de Miranda de El Dividive vs Guerreros.

La Liga Federada de Béisbol del municipio Valera está presidida por el señor Pedro Vielma, acompañado de Antonio Camacho en la vicepresidencia y Roberth Torres en la secretaría general.