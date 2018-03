Marialaura Durán/ECS - Durante los últimos cuatro años, en busca de un mejor futuro, aproximadamente cuatro millones de venezolanos han emigrado, según cifras del INE. La escasez de alimentos y medicinas se reflejan como las principales causas ante las migraciones en el país caribeño.

Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a que los demás países facilitaran los procesos migratorios para los venezolanos. En un comunicado anunciaron que: “Los estados miembros de la OEA y la comunidad internacional… deben garantizar que las personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar a otros países obtengan la protección que requieren”.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en un documento titulado “Nota de Orientación sobre el Flujo de Venezolanos” pide a los países que los han recibido, que no los deporten, expulsen o los obliguen a regresar.

Del mismo modo, la ONG pidió que garanticen la residencia y su derecho al trabajo. Aunque hayan entrado al país ilegalmente.

Sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) considera que la condición de los venezolanos en el exterior no califica bajo el término “refugiados”; la ACNUR ha propuesto que esto cambie.

En Venezuela

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro este miércoles durante un acto político negó la existencia de un éxodo masivo bajo su Gobierno. "Hay algunos jóvenes que se han ido de Venezuela con la idea de mejorar su vida en el exterior. Yo les digo, está bien, vayan y vuelvan”, expresó el mandatario.

Mientras que ese mismo día, Luisa Mejía, madre de tres niños, se levantó a las 3:00AM para bajar en buseta hasta el supermercado de turno “a ver que se consigue”. Explica que compró lo que le “tocó”, una pasta de dientes y un kilo de harina “con eso mis hijos y yo comemos tres días”, enfatizó.

Y Luis Vivas, de 22 años de edad, no consiguió la medicina para su hermano que “estaba volando en fiebre… apunta de sopa y compresas frías pasó la noche.” Explica que no pudo dirigirse a una clínica porque “los precios son muy grandes allá, y para llevarlo al hospital mejor lo dejo en mi casa. Uno no se puede enfermar.”

Otros factores de huida

Sin embargo, para Alejandro Vale, profesor de administración y actual residente de Ecuador, no solo estos factores lo llevaron a irse del país “la inseguridad es un punto que consideré en mi lista a la hora de tomar la decisión de partir de Venezuela”.

Afirma que contaba con una buena “posición económica”, sin embargo “eso no te ayuda a sobrevivir la inseguridad en las calles. Ni siquiera podía ir al supermercado, el cual quedaba a una cuadra de mi casa, para comprar algo por miedo a que de regreso me robaran lo que compré o en el camino me quitaran la billetera”.

Explica que el mismo miedo le producía sacar su carro fuera del estacionamiento de su casa, “si lo dejaba mal estacionado lo podría encontrar sin batería o hasta sin cauchos”.

Vale, tiene un año viviendo en el país vecino. Cuenta que “fue duro llegar sólo a un país extranjero”, pero al llevarse todos los papeles en regla “las cosas se facilitan”. A los dos meses de llegar a Ecuador consiguió trabajo en una universidad.

Inflación galopante

La pérdida del poder adquisitivo del salario frente al escenario hiperinflacionario de la nación, es un factor que ha llevado también a la perdida de flujo humano en Venezuela.

“Yo gano sueldo mínimo y trabajo como jefe de mantenimiento de una empresa, pero eso me alcanza, a lo mucho, para un pollo entero y un paquete de harina”, dice Antonio Briceño, de 35 años.

“Me las veo apretadas. Las cuentas no me dan para pagar a tiempo los servicios en mi casa”, afirma Briceño.

En un país donde la inflación para el mes de febrero se ubicó en 6.147% y el índice de los precios aumenta mensual un 80%, según la Asamblea Nacional (AN), gran parte de sus habitantes no pueden abastecerse.

Así mismo, se estima que para finales del presente año la inflación podría llegar a 13.000% según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).