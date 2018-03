De mafioso en Dominicana recordado personaje de "Bienvenidos"

Por Rosalina Marrero-Rodríguez | 02/27/2018 |11:45 p.m.

“… Y se divertirán”.

Aquella frase que cerraba los chistes -buenos o mongos- en el desaparecido programa venezolano Bienvenidos se hace presente con solo ver al actor Julio Gassette.

Conocido por las distintas interpretaciones que hacía en el espacio de comedia, este experimentado talento ha vuelto a suelos caribeños para promover la película Dos compadres y una yola, que estrena mañana, jueves, en las salas de cine locales.

En la producción de Carlos Ventura encarna a un padre capaz de “vender” a su hija a un mafioso para satisfacer su bienestar personal. Descrito como un personaje “simpático”, Gassette entró al proyecto por su amistad con el comediante Tony Pascual “Pachulí”, que junto con Félix Peña estelariza la película.

“Nos sentimos muy familiar, además el personaje era atractivo, y dije, ‘bueno, está la combinación perfecta’ ”, comentó Gassette, actualmente radicado entre la ciudad de Miami, en Florida, y Francia.

Mantiene dos programas, Un latino suelto por aquí y por allá y El show de Julio Gassette, pero es Bienvenidos por el que más lo recuerda el público.

“Aunque quisiera (olvidarlo), la gente me lo recuerda, y además divinamente, porque te consigues gente que te muestra una sonrisa de estar agradecida por llevarle un programa de humor”, comentó.

Dos compadres y una yola recrea las vicisitudes que enfrentan dos taxistas que se aventuran en un arriesgado viaje por el mar, desde República Dominicana hacia Puerto Rico, en busca de las dos puertorriqueñas que les volaron la cabeza.

Aunque la trama no retrata específicamente los viajes ilegales entre ambas islas -advirtió Tony Pascual-, el tema de la emigración se aborda de forma indirecta, y eso hace del contenido uno menos regional.

“En el mundo hoy en día la gente está emigrando para cualquier parte”, dijo el actor venezolano.

“Hay siempre una razón por la cual la gente emigra y eso es importante, porque al final vamos a encontrar el mundo como debe ser, porque es la integración de todos los seres humanos en un mundo que debe ser de todos”, subrayó Gassette, que se suma entre los emigrantes con el deseo de pronto regresar a su país.

“En Venezuela éramos vivos y eso ya se ha opacado, eso a mí me entristece porque digo ‘este no es mi país’, porque hemos perdido al ser humano, y creo que de pronto lo más importante es rescatarlo”, puntualizó.

“Ahora estás en un limbo en el mundo, pero te hace falta ese calor del Caribe, porque si me hubiese salido a los 15 años, no importa, pero pasé de los 15 años, y tienes unas vivencias que no las puedes recuperar”, lamentó el recordado “Boberto”.

Dos compadres y una yola tendrá esta noche una premiere en el cine de San Patricio Plaza.