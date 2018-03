De sexo débil a sexo líder

Lisnelva Rondón/ ECS - A propósito de la celebración por el Día Internacional de la Mujer, destacamos el drama que viven día a día las mujeres venezolanas, especialmente las que ya son madres. El ritmo de vida que conlleva no tiene nada que ver con la tranquilidad y debido a la crisis han tenido que pasar a ser parte del comercio informal para solventar de alguna manera sus problemas socioeconómicos.

Este es el testimonio de Livia Romero, madre soltera. Romero tiene un puesto de comida que heredó de su madre; mientras se encontraba pelando cambures en su negocio comentó que la situación que atraviesa el país ha hecho que las mujeres descuiden su hogar y a su familia para salir a trabajar. Su único hijo que tiene 20 años ha considerado irse del país, aunque ella sabe que es fuerte separarse de su retoño, admite que él tiene que ir en busca del futuro que su país no le puede dar.

Muchos casos como el de Livia se observan a diario, así como también el desespero de las jóvenes, que les ha tocado vivir esta parte catastrófica de la historia de Venezuela, donde no ve un porvenir por lo que prácticamente han sido obligadas a emigrar del país en busca de oportunidades. Otras despiden a sus amistades mientras no descartan la posibilidad de irse ellas también. Pero sin duda alguna las más afectadas ante este escenario son las madres que no solo luchan por ellas sino por sus pequeños.

Retroceso en calidad de vida

Cada vez son más los hogares cuyo jefe es una mujer, sin embargo es esta mujer la que sale a trabajar para medio subsistir, tal es el caso de Maricarmen Rivero, quien es madre y padre a la vez. Su marido falleció hace aproximadamente siete años, y comentó que desde que se desato la crisis económica se vio obligada a vender muchas de sus pertenencias para mantener a sus hijos. Aunque es gerente de una tienda en el centro de la ciudad, el sueldo que recibe no le alcanza por lo que se vio en la necesidad de emprender el comercio informal de comida a las afueras de la tienda, donde vende más alimentos que la propia mercancía de del comercio que regenta. Rivero enfatizó que seguirá en la lucha en este país, porque no cuenta con los recursos para emigrar junto a sus hijos.

Esta es la realidad de la mujer venezolana, muchas lucen desarregladas porque la situación las azota, su preocupación ya no radica en ir a la peluquería, o arreglarse, sino en conseguir alimentos, sin embargo, ellas se las ingenian para solventarse. Por otra parte el gobierno ha implementado diferentes sistemas para ayudar a las mujeres pero aún así no ha logrado estabilizar el ritmo de vida que merecen.

No se doblega

Aura Sánchez, es madre de 3 niños, el mayor tiene 10 años, otro 8 y una pequeña de un año. Sánchez residente en Agua Santa, municipio Miranda, comentó que su esposo solo recibe 200 mil bolívares semanales, ella por cuidar a sus hijos no trabaja. Dijo que en vista de que el dinero no le alcanza para la comida, se ha visto en la necesidad de tostar el cambur topocho, lo muele en casa de su abuela para luego licuarlo con leche de vaca recién ordeñada para engañar el estómago de sus pequeños. La madre enfatizó que “la situación esta dura pero no soy capaz de irme y dejarlos”.

Mientras que María Jerez, quien se desempeña como docente, tiene un bebe en brazos y en vista de la actual situación optó por la leche materna y comentó además “por ahora ando de permiso y no lo puedo dejar con nadie porque le doy pecho”.

Sin duda las mujeres se han convertido el sexo líder de este país. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer es importante destacar la ardua labor que ejerce la mujer venezolana, guerrera y valiente, que ante la situación no se doblega y sigue luchando. ¡Arriba mujeres!