Decisión de la ANC atenta contra la Ley de Partidos Políticos

Yo no puedo decir cuál es la fórmula verdadera para salir de esta crisis, como tampoco puedo decir cuál es la fórmula política. Pero tiene que haber un quiebre; pero no sé cuándo, en qué forma y en qué momento, eso no se puede predecir. Pero pienso que el pueblo está pasando calamidades, hambre, no tiene medicinas, transporte, gasolina, gasoil, gas. Llevamos ya tres Navidades seguidas totalmente destruidas; el año pasado fue todo una lidia con la eliminación del billete de cien, y ahora con la falta de gasolina, gas, alimentos y todo lo que nos viene ocurriendo. Creo que esto no es causa del azar sino de un plan bien planificado del gobierno para someter al pueblo y la familia se desuna