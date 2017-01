CARACAS / AGENCIA - Con 106 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó el abandono de cargo por parte del presidente Nicolás Maduro Moros e hicieron un llamado a realizar elecciones “lo más pronto posible”.

El diputado, Juan Pablo Guanipa, quien abrió la discusión exhortó a la directiva del Parlamento declarar el abandono del cargo del Ejecutivo Nacional, y pedir elecciones “como se establece en la Constitución Nacional”.

“Venimos al seno de la AN en nombre de la representación popular, a decirle a Venezuela que queremos declarar el abandono del cargo del presiente Nicolás Maduro (…) el abandono del cargo no se reduce a la ausencia física, sino es también el flagrante incumplimiento, intencional, injustificado de los deberes establecidos en la Constitución (…) contra los derechos ciudadanos, por eso, desde esa perspectiva, es pertinente que la AN declare el abandono del cargo de Maduro”, señaló.

"Este grito de 'elecciones ya' pedimos que llegue a toda Venezuela", dijo Julio Borges, presidente de la AN al momento de anunciar la decisión.

Por su parte, el parlamentario oficialista Juan Marín expresó, que la nueva directiva de la Cámara “arrancó el año muy mal”, pues considera que decretar el abandono del cargo del mandatario nacional “no es la vía correcta”, ya que a su juicio, los diputados no interpretan el artículo de forma correcta. “Ustedes están confundiendo una ausencia temporal, por una ausencia absoluta”, dijo.

“Yo les aconsejo que busquen el diario de debate de la AN Constituyente donde el 233 establece lo relativo a las faltas absolutas del presidente (…) esa interpretación de ustedes es errónea“, reiteró.

En este sentido, negó que la Carta Magna exija mayoría simple para declarar abandono al mandatario nacional; mientras que para ejecutar el voto de censura, la AN “necesita de 3/5 partes”.

En tanto, la diputada Gabriela Arellano dijo que espera que el Tribunal Supremo de Justicia y los demás poderes se pongan del lado del pueblo. El diputado Juan Andrés Mejía dijo que la oposición sabe que 'el Gobierno dictatorial' no va a acatar la decisión del Parlamento por lo que pidieron a los venezolanos sumarse a un movimiento de calle para poder salir lograr las elecciones en 30 días.