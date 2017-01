Marianela Mavares | (CNP:6115) - El venidero 14 de enero del 2017 se cumple un año del Decreto de Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional y expertos economistas y regionales catalogan este instrumento como un “decreto fracaso”, porque no incentivó el crecimiento económico en el 2016 y los pronósticos para el año 2017 no son nada alentadores.

Sobre el tema en cuestión consultamos al licenciado Nelson Monreal, ex presidente de Acoinva y actual Director de Conindustria en Trujillo, así como al economista Elis Blanco, quienes coinciden que la inflación será uno de los signos más notorios en este año, originadas por las medidas económicas erradas instrumentadas por el ejecutivo nacional.

Instrumento inválido

Para Nelson Monreal, el fulano decreto “fue toda una pérdida de tiempo y un instrumento válido para iniciar la recuperación económica de Venezuela, luego de 3 años de retroceso, se perdió una oportunidad de oro de hacer los cambios necesarios en materia legislativa y económica, al desconocer la voluntad popular expresada a través de las elecciones de Dic 2015 y ahora es el ciudadano quien ha perdido más, ha perdido empleos, calidad de vida, salud, comodidad, peso corporal, ha pasado hambre y penurias”.

Nada de cambios

Refiere Monreal que el Gobierno solo hizo uso del Decreto de Emergencia para sostenerse sin hacer cambios positivos y profundos y ha sido reprobado al hacerle una evaluación. Lamentablemente, el Gobierno sigue entrampado en un modelo económico fracasado que no sirve, un modelo que más que económico es ideológico y no lo quieren cambiar, porque al decir que el modelo fracasó es decir que el Presidente fallecido lo hizo mal y eso políticamente es inviable para el oficialismo.

Para el director de Conindustria “de nada sirve cambiar el gabinete ministerial si no se hace un profundo cambio en el modelo, más cuando los ministros son los más radicales de este régimen”. Insiste en señalar que “para que el país salga adelante se tiene que desmontar el control de cambio y el control de precio. Incentivar la producción nacional, reducir el gasto fiscal, trabajar con la empresa privada y muchas otras reformas urgentes”.

Connotación política

Mientras, que el economista Elis Blanco, citó sobre Decreto de Emergencia Económica que el balance para la nación en todo el continente tiene el peor desempeño, América Latina tuvo un crecimiento como región y el mundo lo tuvo lento pero finalmente, un crecimiento.

Tenemos una gigantesca deuda que no se ha aliviado, y este año arranca con un nuevo financiamiento de la República Popular China. La cifra de la deuda externa consolidada supera los 160 mil millones de dólares y la deuda interna unos 40 mil millones de dólares, es decir se habla de una deuda consolidada de unos 200 millones de dólares. Se menciona la caída del Producto Bruto Interno (PIB)del orden del 9 al 11 por ciento, según estimaciones de especialistas de la materia porque el Banco Central de Venezuela nunca publicó las cifras oficiales, con una reserva de 11 mil millones de dólares.

El año empieza con cifras altas y un proceso inflacionario y desalentador que está consumiendo y deteriorando los niveles de vida de los venezolanos, adicionó Blanco, el año pasado tuvimos un empobrecimiento masivo de la población, un deterioro de las condiciones de vida, un caos en el abordaje de materia económica y de seguridad con la extorción y secuestro carcomen la actividad productiva. “Están sometiendo a la población venezolana a uno de los peores sacrificios que ha vivido en toda su historia republicana de manera injusta”.

Estamos pasando por unas condiciones donde se acosa a la empresa privada y se pone en riesgo, se han perdido las libertades, no hay divisas para traer repuestos, no se estimula el aparato productivo ni materia prima, ni financiamientos y los que otorgan no se compadecen con las necesidades del sector empresarial, aparte de que la banca privada se queda grandes cantidades de dinero. Para este año no hay buenos augurios, será muy difícil con inflaciones de mil 600 por ciento, caída del PIB sobre una base del 11 por ciento, el sector manufacturero que ha perdido muchas empresas.

El desempleo está rodando el 20 y 25 por ciento, sobre todo en el sector de profesionales jóvenes de todas las áreas. A ello, se le suma el deterioro en la salud, alimentación y seguridad. La infraestructura hospitalaria no es la mejor y los pacientes sufren por falta de tratamientos e insumos médicos.

Estamos padeciendo un caos que impide el buen desenvolvimiento de todas las instituciones del país incluyendo la educación e investigación. Los nuevos nombramientos no ayudarán a salir de este atolladero porque se requieren mayores esfuerzos, indicó el economista Blanco.

Han acabado con las industrias a través de las expropiaciones como por ejemplo los 10 centrales azucareros del país y uno de ellos está en Trujillo en Motatán, que está fuera de toda regulación y así ha sucedido con otros rubros.