Marianela Mavares | (CNP:6115) - La huelga que durante varios días mantienen los obreros tantos fijos como contratados ha afectado notablemente a la administración de la alcaldía de Valera, ya que la rebeldía de los huelguitas impide la entrada a los empleados a ese recinto, y por lo visto el conflicto se agrava, ya que los sindicalistas y politiqueros envueltos en ese enojoso asunto, al parecer reciben instrucciones del Psuv de no aceptar ningún trato o acuerdo de reconciliación entre ellos y el patrón.

Así lo señala José de Jesús Mariño, dirigente político valerano, quien refirió que José Karkom, responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por no enviar los recursos de Ley a la Alcaldía, la cual mantiene una gruesa nómina de personal que consume el presupuesto vigente, de no haber solución la crisis será mayor, pues no habrá dinero ni para comprar un rollo de papel menos para pagar las semanas y otros compromisos administrativos.

Boicoteo

Indicó el declarante que sin no dan entrada a los empleados al ayuntamiento no habrá la cancelación de los impuestos por parte de los contribuyentes, quienes aportarían más de quinientos millones de bolívares que servirían para cancelar a los obreros el dinero que reclaman, pero el partido de gobierno que actúa bajo las órdenes del gobernador Rangel Silva, boicotea las posibles soluciones.

Esta huelga indefinida de los obreros, en su mayoría militantes del Psuv, busca la salida forzada del burgomaestre José Karkom, quien al parecer navega en un barco a la deriva.

Agrega el declarante que es extraño que los concejales, en su mayoría pertenecientes a la tolda gubernamental y los otros dos pertenecientes a la MUD, no se hayan preocupado por buscar una salida a esta trifulca sindicalera, pues no se puede permitir que los intereses políticos pongan en jaque a la población, quien está pagando los platos rotos de esta “situación caótica y repugnante generada por la incapacidad e ineptitud del Alcalde y su desatinado tren administrativo que lo está llevando al fracaso. Culpa también de los actuales concejales que permanecen como muñecos de torta”.

Indiferencia

Mariño señala que tanto el Ministerio del Trabajo, Defensor del Pueblo y el propio gobernador Rangel Silva se han hecho de la vista gorda ante ese problema obrero-patronal. “Por lo visto la dirigencia regional del Psuv, encabezada por el mandatario regional, se está aprovechando de este reclamo de los obreros para buscar la salida forzosa de Karkom, quien supuestamente está a punto de perder el apoyo de Primero Justicia, partido donde milita, por no acatar lineamientos desde la dirección regional.