Demi Lovato se deshizo de las amigas en las que no confiaba

Demi Lovato confiesa haber sacado de su vida amistades como la de Selena Gomez y Miley Cyrus, simplemente porque no confiaba en ellas.

La cantante dijo en entrevista con la revista Mamamía: “Hice un cambio específico. Hubo un tiempo en el que yo solía decir que no me llevaba bien con chicas. Reevalué por qué no me llevaba bien con ellas y el resultado fue que en realidad no tenía a ninguna en mi vida en quien pudiera confiar”.

Lovato dice estar junto a mujeres que sí son un apoyo y un ejemplo positivo en su vida: “Ahora llegué a un punto en el que me rodeo a mí misma con mujeres fuertes y eso ha hecho una diferencia en mi vida”, sin mencionar con nombre y apellido a esas chicas Disney con quienes pasó parte de su niñez y adolescencia, y que según su declaración no fueron una buena compañía.