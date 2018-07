Denuncia presunta persecución por Seguridad de la Alcaldía

Dimas Albornoz CNP 21.548 - Un ex trabajador denunció una presunta persecución y acoso por parte del jefe de Seguridad de la Alcaldía de Valera, “quien sin fundamento alguno me acusa de vender puestos en las colas de los bancos”. Fred Alay Maldonado, portador de la CI V.- 14.799.202, se acercó a la redacción para exponer que “el Coordinador de Seguridad de la Alcaldía de Valera me ha dicho que cuando me vea me va a partir el pecho, de manera que si algo me llega a pasarel será el responsable”, dijo Maldonado.

El denunciante dijo serun desempleado que hace lo que le salga, “pero no soy un vendedor de puestos como afirma ese señor” a quien exigió un poco de respeto por la dignidad de las personas.