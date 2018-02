Denuncian irregularidades en distribución de alimentos

Lisnelva Rondón/ECS - La militante del Psuv Lenni Carrizo y su padre Rogelio Carrizo, ambos habitantes de la comunidad de El Pensil parte baja sector 2 de la parroquia Sabana Libre, expusieron presuntas irregulares con la distribución de los alimentos y productos de la empresa Mercal en dicha comunidad.

Según los denunciantes el pasado jueves 25 de enero les cobraron 83.000 bolívares por una bolsa de comida que contenía tres kilos de pasta, un litro de aceite, un litro de jugo, un kilo de azúcar y tres kilos de verduras surtidas, no obstante la queja radica en que los alimentos no les fueron entregados a tiempo, y resaltan que las verduras era obligatorio comprarlas ya que de otra forma no les venderían los demás productos, agregaron que por no avisar a tiempo “varios vecinos no pudieron obtener los alimentos por no tener el dinero”.