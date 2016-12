Massiel Viloria | CNP:10587 - Recientemente pobladores del sector Las Rurales de Palmarito, parroquia Independencia del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, volvieron a quejarse por la pésima situación en el que presuntamente se encuentra la cancha deportiva de la localidad, al tiempo en que reconocieron que tanto la Alcaldía como la Gobernación han asumido compromisos que hasta la fecha no se han cumplido.

En ese sentido, Argenis Duarte, activista deportivo de la localidad, dijo que hace algunos meses atrás un dirigente de oposición donó el alumbrado para la cancha que posteriormente la Alcaldía reforzó, no obstante aseveró que todo lo demás es deficiente en la cancha. “La cerca está en pésimas condiciones, lo mismo pasa con la pintura y los tableros de jugar baloncesto, no sirven. En estas condiciones es difícil que se practique deporte porque no se desarrollan las potencialidades de los deportistas como debería ser, sin embargo al menos 120 muchachos vienen a diario a jugar”, manifestó Duarte.

Sin apoyo

De igual forma trascendió que un consejo comunal de Palmarito, único puerto lacustre del estado Mérida, empezó la construcción de habitaciones y salones para los deportistas que pudieran visitar en el futuro la población para juegos estadales o torneos de alto nivel, pero nada pudo concluirse por falta de apoyo.

“La gente dice jocosamente que la cancha está embrujada por su aspecto y su abandono, pero la verdad es que nadie nos ha ayudado, ese proyecto de la construcción se quedó así, ni siquiera tenemos baños aunque sea para las niñas que aquí entrenan, las mismas tienen que irse a sus casas cada vez que tienen alguna necesidad fisiológica”, lamentó Argenis.

Sin resultados

Duarte también comentó que personal de la Gobernación de Mérida ha acudido al lugar a tomar medidas para realizar supuestos proyectos pero que hasta la fecha ningún fruto han obtenido de esas gestiones, tampoco de las autoridades locales que también se han comprometido a ayudar.

“Para nosotros es muy triste toda esta situación sobre todo si tuviéramos conciencia en que de este pueblo ha salido una buena cantidad de deportistas de inmenso talento y que han representado al Municipio, al estado e inclusive al país, eso debería ser un motivo más para que se apoye el deporte en esta tierra bendita”, enfatizó.