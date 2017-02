ENDERLIN HERNANDEZ - Obtener el Carnet de la Patria no es tarea fácil para los trujillanos, quienes luego de hacer largas colas para su inscripción, tienen que esperar varios días para poder tenerlo en sus manos. Según lo expresado por las ciudadanas Heidy Díaz, Elena González, Luz Marina Valera e Isdary Hurtado, el proceso es demasiado lento y las máquinas no funcionan en toda su capacidad, lo que dificulta que sean atendidas todas las personas.

Aunque ya se inscribieron en el sistema para obtener los referidos carnets desde el pasado 26 de enero o días posteriores no se los han entregado, les dijeron que debían pasar la semana siguiente y las hacen trasladarse varios días a los puntos de carnetización y luego se excusan con que no están listos.

Señalan las beneficiarias que es una falta de respeto y consideración por parte de los funcionarios que están al frente del operativo, quienes según ellas les “pelotean” diciéndoles vengan mañana, vuelvan pasado mañana y así progresivamente. “Somos madres de familia y trabajadoras, no podemos estar faltando a nuestros empleos por venir hasta el Inces a que nos salgan con otra mentira. Primero indican que no hay material, luego que se dañó una maquina, dígannos la verdad y así no venimos seguido a gastar dinero en pasajes ya que provenimos de varios municipios del estado y nos cuesta movilizarnos hasta Valera”, expresaron las declarantes.