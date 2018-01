“Derecho social de la Iglesia es netamente constitucional”

Gabriel Montenegro - El obispo de Barinas y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor José Luis Azuaje, quien estuvo presidiendo los actos litúrgicos con motivo del Día de la Virgen de la Paz, hizo un alto en sus actividades para atender brevemente a los representantes de los medios de comunicación social que dimos cobertura a este tradicional evento social y religioso.

El prelado trujillano, se mostró profundamente contento y agradecido de retornar a su natal Trujillo, especialmente a la Catedral capitalina donde dijo “Fui ordenado como sacerdote, precisamente bajo el manto protector de Nuestra Señora de la Paz, hace 34 años investido por el recordado obispo diocesano monseñor Vicente Ramón Hernández Peña”. “Vengo como otro peregrino más a honrar a María Santísima, en este hermoso momento donde su pueblo le rinde tributo especial”.

Al ser interrogado sobre su posición ante la actual crisis social, económica y política por la que atraviesa el país, el entrevistado expresó que; la Iglesia Católica no expresa preferencias tendenciosas sobre los derechos humanos, especialmente en lo referido al más que importante derecho social del cual debemos disfrutar todos los ciudadanos, sin distingo de clases ni de condición alguna, ya que los principios de bienestar colectivo, solidaridad y desarrollo son compartidos y no exclusividad de nadie en particular.

¿Si la crisis en el país tiene una raíz política, qué debemos hacer?

- Si no mejoran las cosas, y el modelo de gobierno no funciona, entonces es necesario buscar las condiciones y soluciones para evitar que la crisis se acentúe, pero sin utilizar la violencia ni tomar los atajos de la intolerancia, porque eso agravaría las cosas. La idea no es otra sino fortalecer las instituciones, fomentando un clima de paz, respeto, unidad y entendimiento general para garantizar el ejercicio del libre juego democrático. Es allí donde la doctrina Social de la Iglesia ejerce un papel protagónico, ya que a través de nuestros programas atendemos directamente a la gente de menores recursos y los más vulnerables, porque esa es la misión y esencia de la labor pastoral, la de la permanente presencia comunitaria ”.

¿Tiene la Iglesia Católica injerencia política en Venezuela?

-Todo lo que de una u otra manera afecta al ciudadano y directamente al pueblo está ligado directamente con la presencia vital de la iglesia en la vida y cotidianidad del individuo y por ende de la sociedad en general. La presencia de la Iglesia junto a su pueblo no sólo está garantizada, sino es un derecho inalienable consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que mal pueden decir los representantes del gobierno que no podemos intervenir en las situaciones que afecta a ese pueblo oprimido. Como dije al principio, nuestra labor fundamental además de la evangelización y ser partícipes en la construcción de un pueblo culto, sano próspero y con derecho a una vida plena, es salir en defensa de ese pueblo cuantas veces nos necesite”.

¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento a la CEV?

-Por supuesto que no sólo es un honor estar a la cabeza de los obispos venezolanos, sin embargo, he tomado esta nueva faceta de mi vida con la mayor de las humildades, ya que no se trata de un rango, sino de un compromiso de altísima responsabilidad. Espero estar y actuar de acuerdo al tamaño de esas responsabilidades, y como un ciudadano formado por hombres de grandes convicciones y honestos a toda prueba, asumo mi papel con la mejor de las amplitudes, de cara a honrar no sólo la labor pastoral de la Iglesia Católica en Venezuela, sino con el mayor de los respetos para todos los obispos que integran el episcopado.

Votos por Ovidio Pérez Morales

Monseñor José Luis Azuaje, hizo votos por la pronta recuperación de monseñor Ovidio Pérez Morales, de quien dijo se halla recluido en un centro hospitalario de Caracas aquejado por problemas de su salud. “Espero que su eminencia se recupere pronto, ya que es un hombre de Dios a quienes todos queremos y respetamos en alto modo”, agregó.