Descartan avances para el diálogo

CARACAS / AGENCIA - El presidente de la comisión de política exterior de la Asamblea Nacional (AN), Luis FLorido, aseguró que hasta este lunes 2 de octubre no ha habido avances en la exploración del diálogo entre el gobierno y oposición. “En el proceso de exploración pedimos la incorporación de Uruguay y no se ha logrado nada al respecto”.

Aseguró que el gobierno no da muestras claras de que quiera negociar. “Este es un proceso que requiere de seriedad. En el momento que haya avance los primeros que vamos a decirlo, somos los voceros de la Unidad”.

Luis Florido desmintió que el gobierno haya enviado un documento para subsanar el intento de diálogo. “El gobierno no ha enviado ningún documento”.