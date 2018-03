Desconfianza en el CNE condiciona elecciones

ENDERLIN HERNÁNDEZ. El reciente anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la nueva fecha para las elecciones presidenciales, Consejos Legislativos y Concejos Municipales –pautadas para el 20 de mayo- parece haber aumentado la desconfianza de la ciudadanía, pese a que el Poder Electoral ha insistido en que los comicios están “blindados”.

Hay quienes tienen el deseo de elegir un nuevo Presidente para lograr los cambios que reclama el país, pero dudan que con el árbitro electoral “fraudulento” o “doblegado” que existe en Venezuela, lo puedan lograr. Tras un sondeo de opinión realizado a varias personas en el municipio Valera, pudimos constatar que es mayor la desconfianza al órgano electoral que los deseos de los ciudadanos de votar en los venideros comicios.

Según la opinión de Arthur Riera, de qué sirve salir a votar en contra del actual gobierno si el CNE manipula las cifras a su conveniencia para dar por ganador a quien ha sumido al país en el hambre y la miseria. “Por ahí vociferan los maduristas que van a ganar con 10 millones, eso es porque ya tienen el teatro montado, con cifras calculadas y todo, como lo han hecho en las anteriores elecciones, entonces para que seguirles el juego”, expresó.

De igual manera, Minerva Mendoza señaló: “Con la nueva fecha de las elecciones hay mayor tiempo para planificar el fraude. Ahora sí tendrán todos los poderes a su favor para controlarlos a su antojo”.

Luis Matheus, por su parte, critica la forma como se están tomando las decisiones desde la “cúpula”. Dijo que cómo es posible que sea la Asamblea Nacional Constituyente la que llame a elecciones antes que el CNE, situación que le genera mayor suspicacia.

Abstención

Dadas las actuales circunstancias, muchas personas se abstendrán a participar en las elecciones del 20-M, algunos porque no confían en el CNE y otros porque no se sienten atraídos por las propuestas de ningún candidato. El joven Jean Carlos Moreno dijo que no participará en la contienda electoral porque hay que ser muy ingenuo para creer que se respetará la decisión del pueblo.

Asimismo Luis Baptista y Diana Robayos señalaron que no irán a votar porque no hay garantías confiables ni mucho menos están dadas las condiciones para una elección de tal magnitud.

“El presidente Maduro intenta dar legalidad a unos comicios que no tienen ninguna garantía ni cumplen con las condiciones mínimas para su realización. Además este gobierno es de corte totalitario y no iría a elecciones sin el marco para ganarlas, y así está sucediendo”, aseveraron.

No obstante, existen casos como los de Jorge La Rosa y Marina Andrade en los que a pesar de no confiar en el CNE, participarán en la elección porque es un deber ciudadano.

Opinión encontrada

Entre las personas consultadas conversamos con la joven María Delgado, quien manifestó creer en el buen desempeño del Consejo Electoral y confirmó su participación en el proceso electoral. Aspira que después de las mismas se logren cambios positivos para el país.