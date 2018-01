Despedidos 72 obreros de alcaldía de Motatán

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Alrededor de 72 obreros fijos y contratados de la alcaldía de Motatán, entre los que se encuentran personas con discapacidad, son víctimas del populismo y las promesas por conseguir un voto, tanto del alcalde saliente como de la nueva corregidora, dijeron los afectados, humildes padres y madres sostén de familias, quienes están exigiendo continuar en sus cargos, luego que el corregidor David Palma les ofreciera un empleo al asumir su gobierno, y luego recibieron la promesa de no ser despedidos, durante la campaña de la recién electa alcaldesa, Yanet Araujo.

Se conoció en la misma alcaldía que 50 de los 70 despedidos entraron fijos a la Alcaldía con aprobación de la Cámara Municipal.

En este sentido, Meri Terán, obrera despedida de dicho ayuntamiento, dijo que “yo al igual que mis compañeros nos hicieron firmar la renuncia de nuestros puestos fijos, por la actual alcaldesa, y luego nos dieron un contrato por dos meses (enero-febrero 2018) y no nos aseguran que nos darán nuestros puesto fijos. Yo necesito mi trabajo porque tengo un hijo enfermo y depende de mi salario”.

Posición del sindicato

Por su parte, Edixon Pineda, presidente; Reinaldo Álvarado, Secretario de Reclamo; José Saavedra, William Marín, Carlos Ramírez, José Umbría y Ramón Jerez, directivos del Sindicato Socialista de Obreros y Empleados de la alcaldía de Motatán, fijaron posición sobre el caso y dijeron que muchos de los obreros fueron contratados en los meses de febrero, mayo, junio, noviembre y diciembre de 2017 y ahora fueron despedidos de forma masiva, por lo que “exigimos la inamovilidad laboral decretada por el Presidente Maduro; además la alcaldesa dijo en su campaña que no le quitaría la arepa a ningún trabajador y ahora vemos como los despide. No tenemos nada en contra de la alcaldesa y su equipo, pero deben restituirles los puestos a los trabajadores, a quienes les defendemos sus derechos. Llevaremos esta situación por ante el Ministerio del Trabajo para que dilucide la situación”.

Autoridades

Por su parte, la alcaldesa Yanet Araujo acompañada de parte de su equipo de trabajo: Renny Briceño, director de Talento Humano; Arturo García, Síndico Procurador; Yubisay Araujo, Dirección de Control y Gestión, por citar algunos, dijo con pruebas en manos que “nos encontramos que existe en la alcaldía una nómina abultada de empleados y obreros; existen tres nóminas y el presupuesto no alcanza para sostener esa nómina, donde muchos de que aparecen en ella cobran por la alcaldía y trabajan en otras instituciones; también existen casos de personas que cobran por acá y están en el exterior. Aparte que muchos de los contratos no están firmados por el ex alcalde Palma, ni tienen el sello de esta institución”.

Acotó que “conseguimos muchas irregularidades que estamos revisando y corrigiendo. Nuestra intención no es botar a nadie, pero sería irresponsabilidad de nosotros seguir con esa nómina si no están presupuestados sus cargos. Hay casos de trabajadores que ni expediente tienen, otros fueron contratados el primero de diciembre sin contar con el presupuesto para salario y cesta ticket. Por ello, vamos a dilucidar el asunto con la Cámara Municipal, el sindicato y la alcaldía para buscar una solución a este problema que nos dejó la anterior administración”.