"Despidos masivos en alcaldía de Miranda muestran indolencia y persecución política"

Romina Uzcátegui - El diputado a la Asamblea Nacional y Coordinador Regional de Primero Justicia, Conrado Pérez Linares, aseguró que se han venido realizando despidos masivos en la alcaldía del municipio Miranda, motivados por "razones meramente políticas".

"Trabajadores de la alcaldía de Miranda me han hecho llegar la denuncia de que han sido despedidos sin ninguna justificación legal de sus puestos de trabajo, muchos de los cuales han ocupado por años, asegurando que los motivos para despedirlos son meramente políticos, puesto que han removido no solo cargos de confianza o 99 sino también a trabajadores que gozan de estabilidad laboral", dijo.

El diputado indicó que en los oficios entregados a los trabajadores despedidos se argumenta "reestructuración" de la alcaldía, lo cual, a su juicio, no puede subvertir los derechos laborales de los trabajadores, "la figura de la reestructuración es legal, pero es un proceso largo que lleva al menos 6 meses, además tiene que estar debidamente sustentado y justificado, eso sin contar con que, de acuerdo a la Ley, los trabajadores después de 30 días tienen estabilidad laboral, aparte del decreto de inamovilidad laboral que tiene ya varios años vigente en nuestro país".

"Esta manera de proceder por parte del alcalde madurista Fosión Machado, demuestra que no le importan los trabajadores ni el pueblo de Miranda. Tiene la desfachatez de decir que les 'agradece por los servicios prestados' y los despide sin ninguna otra razón que una reestructuración que no está apegada a la Ley, sin importarle para nada las necesidades de los trabajadores y sus familias. Además si es una reestructuración debe eliminar los cargos de los trabajadores que está despidiendo y no simplemente despedir a unos para reemplazarlos con las personas de su conveniencia, sin tener en cuenta sus derechos laborales. Vamos a acompañar a los trabajadores a realizar las denuncias correspondientes por tan inhumano trato, es fundamental que todos los afectados se organicen, al igual que el pueblo trujillano para hacer frente a esta situación injusta que va en detrimento de los ciudadanos que solo queremos trabajar para alimentar a nuestras familias y para hacer crecer a nuestro país", añadió.

El parlamentario informó que acompañará las denuncias de los trabajadores afectados para canalizarlas a fin de que se haga justicia "respecto a esta ola de despidos masivos que solo corresponde al sectarismo y al odio propagado por el régimen que, al verse afectado por la crisis económica construida por ellos mismos acude, como en el capitalismo salvaje, a despedir a los trabajadores. El pueblo de Miranda ha sido golpeado brutalmente por la crisis, no hay cabida moral alguna para que se actúe de esta forma".

@romivero

Romivero22@gmail.com