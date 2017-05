Después de varios acuerdos Timotenses suspendieron el paro

Emiro Ramírez/ CNP 12941 - Este viernes al igual que días anteriores Timotes vivió momentos de conmoción, ya que se anunció una asamblea donde el Alcalde Concepción Rivera, escucharía las inquietudes de los manifestantes, actividad que se llevaría a cabo en el sector Kennedy, lugar donde se encontraba una de las barricadas y a la cual había asistido un numeroso grupo de personas, pero el corregidor del municipio no se hizo presente anunciando que los atendería en el sector La Avenida, hasta allí se dirigió la multitud pero igualmente el Alcalde no se presentó, esto caldeó el ánimo de quienes se encontraban en la concentración, optando por dirigirse hasta la Alcaldía. Allí tampoco estaba Concepción, sólo un grupo de seguidores del oficialismo; el tumulto que llegó hasta la plaza Bolívar, en primer lugar entonaron las notas del Himno Nacional y luego comenzaron a gritar consignas, llamando al alcalde a que saliera, pero este no aparecía, después de un rato el Alcalde Concepción Rivera, en compañía del Padre Amílcar Lobo Párroco de Timotes y del Teniente Coronel Castro Pereira hizo acto de presencia ante sus seguidores y ante la multitud que le llamaba.

Cabe destacar que en el lugar se colocó un sonido donde se permitió que algunas personas tomaran la palabra, para exigir soluciones a algunos problemas que aquejan a la comunidad, como la falta de comida, medicamentos, insumos agrícolas, reparación de las vías, canalización del rio Motatán, colocación del puente en la vía de Santa cruz de Mijará los Llanitos, cauchos para las ambulancias y la planta eléctrica del Hospital.

El Alcalde tomó la palabra y en primer lugar señaló que no tomaría represalias contra quienes estuvieron en el paro, posteriormente manifestó que el código SADA de la Alcaldía se pondrá a disposición de algunos comerciantes, para que traigan alimentos a la población, asimismo se comprometió a hacer las diligencias para buscar la solución a corto plazo.

Es importante agregar que las personas que hicieron uso de la palabra tocaron el tema de los bachaqueros, quienes hacen de las suyas en la comunidad. Vale resaltar que entre las consignas que se escuchaban estaba la de la renuncia del Alcalde, cosa que muy diplomáticamente el Comandante Castro Pereira, explicó que no se podía dar, ya que existen mecanismos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Otras personas tomaron la palabra para expresar su repudio al proyecto de la constituyente que lleva adelante el presidente Nicolás Maduro.

Finalmente vale señalar que gracias a este encuentro de manera civilizada entre las partes, el paso vehicular y la apertura de los comercios comienzan a funcionar de manera normal a partir de hoy sábado.