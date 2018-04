Deterioro y robos proliferan el Hupec

Lisnelva Rondón/ ECS - Personal y gremio médico del Hospital “Pedro Emilio Carillo” mostraron su descontento debido a las situaciones que suceden diariamente en el recinto hospitalario, comoes el caso de los robos se presentan en las áreas más vulnerables del recinto. Se llevaron desde motores de maquinas de coser hasta las pocas telas que quedaban, sin hablar los atracos en el estacionamiento que cada vez desesperan mas al trabajador del sector salud.

Según cifras oficiales de Fundasalud, se invirtieron (Bs. 317.406.957,09) en la rehabilitación del área de Neonatología del Hupec, y en la culminación del área de suministros (Bs. 652.200.000); todo esto calificado como una labor exitosa por parte de esta institución. Sin embargo, Geovanny Vielma, directivo del Sindicato de la Salud, dijo “Eso no fue más que un maquillaje que le hicieron, solo los que frecuentamos por ahí sabemos que es así,la incompetencia por parte del Ministerio de Salud del estadoestá en contra de resolver todas las problemáticas, el dinero destinado al hospital no sabemos a dónde va, pero al Hupec no llega”

Sin servicio de calidad

El Hupec es el centro hospitalario que acoge a todas las poblaciones aledañas e incluso de otros estados del país, pero las condiciones en las que se encuentra no se les puedebrindar a sus pacientes la calidad de servicio que merecen, el funcionamiento de este se encuentra en total declive, enfatizó Vielma.

En varias ocasiones en doctor Francisco Luque, del área de Ginecología y Obstetricia del Hupec, se ha referido al tema de laprivatización de medicamentos, y que por la grave crisis que atraviesa el país, cada día son más los niños que mueren por desnutrición, así como también la incompetencia del Estado, que ni siquiera puede garantizarles la inmunización a los pequeños, conllevando a una de las épocas más deplorables en las que reaparecen las enfermedades virales que se daban por superadas en el territorio venezolano.

“Guerreando”

Vielma, contextualizo que el personal que aún sigue “guerreando” en dicho centro de salud son los más antiguos,“esos que lo hacen por pasión y no por mísero sueldo que se ganan”. Indicó que al menos el 60% de los médicos, enfermeros y personal obrero ha renunciado para buscar mejor vida en otros países.

Hechos vandálicos

En referencia a los hechos vandálicos que ocurren diariamente en el hospital, Geovanny Vielma se refirió que en algunas áreas como lavandería, está en total paralización. “Este sitio se convirtió en un cementerio de maquinas de coser, lavadoras, secadoras al que también son lanzados los objetos deteriorados como: camillas, camas, puertas, mesas, cajas, estantes, forros de camas rotos y un sinfín de recursos del hospital”, expreso.

Destacó que recientemente en esta área se robaron todos los motores tanto de la máquina de coser, como el motor de gran tamaño de la secadora, enfatizó que la persona que fue capaz de tal atrocidad se tomó tiempo para hacerlo, no descartó la posibilidad de que hubo complicidad con los entes de seguridad.En función de esto el sindicalista se pregunto “¿Si se supone que el hospital Central de Valera, cuenta con vigilantes y áreas únicamente para los cuerpos de seguridad porque suceden esta cosas?”

Por otra parte el doctor Luque, mostró en imágenes al cuerpo reporteril de Diario El Tiempo como en habitaciones del hospital hay camas sin sus respectivos colchones, destacando que si Fundasalud se hiciera cargo de esto, el centro podría recibir en toda su capacidad a los pacientes recluidos.

La realidad es otra

El Gobernador Rangel Silva, prometió que al cumplir sus 100 días de gestión, el Hupec estaría disfrutando de un nuevo tomógrafo, recordando que el recinto tiene al menos 10 años sin este servicio. Vielma preguntó “¿Señor gobernador donde está el tomógrafo que prometió, donde?”

Citando las palabras del doctor Juan Torres, cuando se refirió que “solo los familiares y personas cercanas de pacientes crónicos u otros que están muriendo o ya fallecieron por falta de insumos y aparatos quirúrgicos saben que en estas situaciones no vale riqueza, ni influencia, esa es la realidad”.

El estado simplemente tiene la capacidad de garantizar de manera gratuitita, el servicio de salud de calidad a cada uno de los venezolanos, sin embargo, las elecciones presidenciales se acercan y hasta ahora ningún actor político se ha pronunciado acerca de la crítica y devastadora situación del sector salud.