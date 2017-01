Los Tigres de Detroit están convencidos que Dixon Machado tiene argumentos defensivos y ofensivos de sobra para jugar todos los días en las Grandes Ligas. El problema es que no tienen espacio para él en este momento, y ante la posibilidad de perderlo vía waivers, tendrán que tomar una decisión rápido.

El venezolano de 24 años de edad tiene 8 años en las menores y poco por demostrar ahí. Sin embargo, Detroit tiene en el campocorto a José Iglesias e Ian Kinsler en la segunda base, dejando a Machado sin posición en este momento.

Dixon Machado viene de promediar .266 con un excelente OBP de .349 con 59 anotadas y 48 remolcadas en los 131 encuentros que disputó en AAA. Estadísticas que quizás no sorprendan, pero que demuestran que volver a las menores ya no es necesario. Quizás la opción más viable es tenerlo como el principal utility del infield. Machado ha demostrado sólidas características defensivas, y no tendría inconvenientes para jugar en la antesala, segunda base o incluso en la inicial si así lo necesitan.

El caso es que la temporada regular se acerca, y si Dixon Machado no aparece en el roster del día inaugural, otro equipo podrá tomarlo, algo que no será concebido en las oficinas de los Tigres de Detroit.