Deyna Castellanos candidata al Once Mundial Femenino

Agencia - La joven estrella Deyna Castellanos figura junto a la brasileña Marta Vieira da Silva y la colombiana Natalia Gaitán en la lista de 55 candidatas al 'Once Mundial Femenino' de FIFPro.

A través del voto de 4.100 futbolistas, FIFPro elaboró una primera preselección que fue difundida este viernes. El 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, comunicará el nombre de las integrantes del equipo ideal de 2017.

Deyna Castellanos, finalista al pasado Balón de Oro de la FIFA, y Natalia Gaitán es primera vez que aparecen como galardonadas, Marta Vieira da Silva, fue una de las once jugadoras elegidas en 2016, aspira repetir.

La delantera venezolana twitteó el día de hoy en la mañana sobre esta nominación: "Que honor estar en la lista de #WomensWorldXI al lado de estas grandes jugadoras, muchas gracias por sus votos. What an honor, thank you so much for your votes", escribió la venezolana.

Las tres comparten candidatura con algunas de las mejores futbolistas del mundo, como la holandesa Lieke Martens o la estadounidense Carli Lloyd.