Día a día el gobierno deja ver su naturaleza dictatorial

La estrategia del gobierno de crear una Asamblea Constituyente ilegal y fraudulenta con militantes del PSUV a imagen y semejanza de una dictadura, revela la tendencia irreversible de consolidar el autoritarismo de un sistema dictatorial que le permita perpetuarse en el poder liquidando las libertades democráticas establecidas en la CRBV, pero aparentando ser partidarios de la democracia.

Con la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno fortaleció su sistema autoritario estrechando con mayor firmeza su vínculo umbilical con los ilegales Poderes Públicos CNE, TSJ y Defensoría del Pueblo. No conforme con ese poder, el gobierno burló a la comunidad internacional adelantando la elección presidencial sin haberse acordado en la Mesa de Diálogo que fracasó en República Dominicana, mintiendo descaradamente a la opinión pública afirmando que hubo un acuerdo firmado por representantes del gobierno y la MUD.

Ahora el gobierno se propone adelantar unilateralmente la elección de la Asamblea Nacional violando de nuevo la Constitución Nacional, sin tomar en cuenta los deseos y aspiraciones de los venezolanos de crear condiciones óptimas para la realización de eventos electorales, que implicarían transparencia e igualdad de oportunidades sin ventajismo ni manipulaciones con el Carnet de la Patria ni amedrentamientos y amenazas a los empleados públicos de ser botados de sus puestos de trabajo si no demuestran que han votado por el PSUV. Pero, para que existieran condiciones democráticas es fundamental la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, CNE, por parte de la Asamblea Nacional.

Por otra parte, el corto tiempo para elegir un candidato presidencial en elecciones internas como lo establece el artículo 67 de la CRBV, no favorece la participación en las elecciones propuestas por el gobierno; además, el nuevo CNE tendría como norma democrática y constitucional garantizar la participación en la elección presidencial a los cuatro millones de venezolanos que se encuentran en el extranjero huyendo del hambre existente en Venezuela, y no como ha limitado el actual CNE la participación solamente a venezolanos con residencia fija en el extranjero. Eso es liquidar el derecho al voto a esos cuatro o más millones de venezolanos, cuya condición mínima y básica es estar legalmente inscrito en el Registro Electoral, no importando si tiene residencia fija en los países destinatarios.

El afán del gobierno es lograr el poder absoluto de los Poderes Públicos para consolidarse como una dictadura, y perpetuar a la nueva oligarquía psuvista como clase dominante y hegemónica frente a la inmensa mayoría de venezolanos que día a día es sumergida en la pobreza y miseria. Ahora aumentarán las deudas con financistas privados y gubernamentales internacionales vendiendo nuevos bonos disfrazados de criptomoneda, o Petros y poniendo como garantía barriles de petróleo, oro y diamantes, violando con esto la CRBV. Divisas que serán devoradas también por la corrupción y el gasto público.

Nicolás Maduro, por su parte ha demostrado ser un gobernante del montón, con mayor semejanza a los dictadores clásicos de América Latina, sin reunir condiciones de un estadista y sin tener los mínimos méritos para ser presidente, lo que le caracteriza como un inpresidente. Mientras tanto el pueblo espera la elección de un nuevo CNE, TSJ, Defensor del Pueblo y la disolución de la fraudulenta e ilegal Asamblea Constituyente para que todas las elecciones sean transparentes y democráticas, de lo contrario no habrá lógica ni sentido participar en elecciones.

Solamente se podrá neutralizar y derrotar el fraude continuado del CNE-Gobierno-Oligarquía del PSUV, si toda la oposición de los partidos e independientes postulan un candidato unitario que no sea de partido político y que sea tan aceptado por su capacidad e idoneidad que su simpatía rebase la oposición e independientes y conquiste la mayoría de seguidores del PSUV y su gobierno oligarca. De esa forma su arrollador y fulminante apoyo popular no dará posibilidades al gobierno y CNE de aplicar trampas.

ALIRIO GIL

MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO, MPD VENEZUELA, 24 DE FEBRERO DE 2018