Diáspora venezolana preocupa al mundo

SEGUNDO MENDOZA | CNP: 5718 - El éxodo masivo de venezolanos, proceso que se conoce como “la diáspora”, hacia diferentes países de América Latina, Estados Unidos, Europa e inclusive Australia, ha generado preocupación mundial, porque demuestra que en nuestro país, existe un gobierno que no satisface las necesidades elementales del pueblo, como es el caso de la salud y alimentación, al que además persigue, acosa, discrimina, excluye, encarcela y le violenta sus derechos humanos.

El señalamiento lo hicieron Marco Briceño y Heriberto Tapia, dirigentes regionales de Primero Justicia en el estado Trujillo, quienes consideran que “la huída en estampida de millones de venezolanos, es un estigma para el régimen de Maduro, el cual se encuentra cada día, más aislado del contexto internacional, por sus erradas y desfasadas políticas totalitarias y dictatoriales que solo han ocasionado hambre, miseria, presos políticos y que son rechazadas mayoritariamente por los pueblos demócratas del mundo”.

-¿Creen ustedes que las elecciones presidenciales del 22 de abril recibirán el reconocimiento de la comunidad internacional?

De ninguna manera, porque ese un proceso comicial ilegal e írrito, al ser convocado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), organismo que no tiene competencia ni facultad en materia electoral.

Por otro lado, esas elecciones no cuentan con garantías para que los actores políticos de la oposición, puedan competir en igualdad de condiciones, no se estableció un cronograma electoral que permitiera que conocieran las ofertas programáticas de los eventuales candidatos, no se hicieron las auditorías al Registro Electoral y de los demás procesos que forman parte de los comicios, no hay observación internacional independiente.

La forma como se han planteado las presidenciales, solo prioriza meramente el acto de votar, y no la condición de elegir, por lo tanto, sus resultados no serán reconocidos por la comunidad internacional.

