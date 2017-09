Diosdado Cabello: “Opositores quieren las gobernacionespara robar y conspirar”

El vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello no perdió la oportunidad para desestimar a la oposición, a lo cual expresó: “La derecha venezolana luego que no quería participar en elecciones de gobernadores, ahora está interesada en hacerlo. Sus verdaderas intenciones son llegar a las gobernaciones para conspirar, pues a ellos no les importa el pueblo”