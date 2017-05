Diputado Conrado Pérez: El gobierno promueve el paramilitarismo en Trujillo

Hebert Morillo Carrizo - Tras el pronunciamiento de dirigentes oficialistas que responsabilizan a la oposición trujillana de la muerte de un estudiante la noche del pasado sábado durante una protesta en el sector La Esperanza, el diputado a la AN, Conrado Pérez Linares considera que con esa matriz de opinión, el gobierno regional busca desligarse del caso.

“No importa la maniobra que hagan, sabemos que el gobernador mandó a grupos paramilitares a matar y resultó perjudicado el joven Edy Alejandro Aguilar”, sentenció Pérez Linares, quien en un encuentro con los medios de comunicación, relató que ese sábado colectivos dispararon a quienes manifestaban sin ningún armamento contra el “régimen narcocorrupto”.

El parlamentario aseguró que en la entidad impera el paramilitarismo promovido por el gobernador Henry Rangel Silva y los generales, Gilberto Hernández y Wilson Marín.

“Para nadie es un secreto que el dinero de los Hospitales y del pago a los mismos policías del estado, se utiliza a través del Fudet dirigido por el general frustrado, perdedor de Valera, Gilberto Hernández y a través del Instituto de Aeronáutica Civil, a cargo del General Marín, para pagar a estos grupos de desadaptados sociales”, precisó Pérez Linares.

¿Cómo probar estas supuestas irregularidades?

Tenemos prueba de ello, sabemos dónde se reúnen, cuánto le pagan, de dónde proviene ese dinero e incluso el armamento que les entregan para que cometan sus fechorías y ahora el gobierno regional pretende montar a través de presiones inescrupulosas una versión de los hechos que le permita encubrir a los autores materiales para evitar lleguemos con claridad a los autores intelectuales.

¿Qué medidas piensa tomar ante esta situación?

Públicamente le digo al señor Fiscal Superior del estado, Chanty Ozonian y al Fiscal Tercero, José Luis Molina, que confiamos en ustedes y esperamos se haga justicia ante la muerte de Edy Alejandro Aguilar. Los trujillanos los respaldaremos y no los dejaremos solos en la aplicación estricta de la ley y de la constitución.

Voy a estar muy pendientes de la investigación y a través de la Mesa de la Unidad Democrática y del Presidente del Parlamento Nacional, Julio Borges, vamos a mantener permanentemente informado a la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz del avance de esta investigación.

Mientras que a esos personajes del gobierno regional los voy a denunciar ante el Tribunal, allí van a tener que pagar por este crimen y alguno de ellos por un amplio prontuario penal.

Acciones de calle

Finalmente el diputado dejó claro que no dejarán las acciones de calle, sino continuarán hasta lograr se retome el hilo constitucional y se liberen a los presos políticos. “No nos dejaremos amedrentar, no tenemos miedo seguiremos nuestra lucha de manera no violenta por el rescate de nuestra amada Venezuela”, recalcó, en ese sentido anunció que para hoy martes se hará una marcha hasta la fiscalía, mañana una toma de los agricultores y próximamente un paro a nivel nacional.

