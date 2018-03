Diputado Conrado Pérez: "Fallas eléctricas en Trujillo son insoportables"

Conrado Pérez Linares, diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión de Contraloría y coordinador regional de Primero Justicia, indicó que en el estado Trujillo, las fallas eléctricas se producen de forma constante y en largos períodos de tiempo, "las fallas con la energía eléctrica en nuestro estado son insoportables. Los trujillanos tenemos que padecer incluso hasta más de 6 horas sin luz diarias y la electricidad se va tres veces al día o más", dijo.

El parlamentario aseguró que esta situación ha producido que las personas vean trastocada su vida cotidiana aun más, "al Gobierno no le basta con tenernos sumidos en la peor crisis económica y social de nuestra historia, sino que, además, ahora los venezolanos tenemos que soportar vivir a oscuras, en medio de la inseguridad que se ampara ante este hecho y sin que nadie responda por los aparatos eléctricos que se dañan constantemente; todo esto aunado a la falta de agua potable, gas doméstico, comida, medicinas y ahora internet, lo que imposibilita las transacciones comerciales que se hacen vía electrónica, debido a que tampoco hay dinero en efectivo".

"A raíz de esto en Trujillo, así como en otros estados del país, se han venido suscitando numerosas protestas, en las que, según información oficial, se han detenido a 20 personas y otras 20 han resultado heridas como parte de la represión gubernamental. Estas protestas se dan por parte de los ciudadanos cansados de esta situación, propiciada por la irresponsabilidad e impericia del Gobierno, quien, como siempre, culpa a otros por sus errores y su falta de interés por el bienestar de los venezolanos. Incluso en Trujillo y en otras entidades, han habido saqueos a varios establecimientos comerciales y se han escuchado cacerolazos en todos los barrios y urbanizaciones, muestra del descontento ante esta nueva crisis eléctrica", apuntó.

Pérez Linares aseveró que no es la primera vez que suceden estas fallas en la electricidad y que nada se ha hecho para remediarlas, "El Gobierno asegura que el bajo nivel de agua en los embalses y el período de sequía ha ocasionado esta crisis, pero advierten que pondrán en marcha un nuevo 'plan de batalla termoeléctrica' para remediarla en 15 días. El pueblo ya no cree en las promesas vacías de aquellos a los que solo les importa mantenerse en el poder; la falta de mantenimiento, inversión y muchas veces, de personal debidamente capacitado para encargarse de las centrales eléctricas y los embalses, ha ocasionado esta terrible situación que viene a ponerle la guinda a la ya angustiante situación que padecemos diariamente. Los servicios públicos son responsabilidad directa del Gobierno y de ellos depende su correcto mantenimiento y distribución".

"En 2011, Hugo Chávez anunció que Venezuela tendría el mejor sistema eléctrico en Latinoamérica, pero, 7 años después, solo ha empeorado. El gremio de ingenieros indica que el déficit eléctrico en nuestro país es del 82% y explican que las promesas del Gobierno de solucionar esta crisis en 15 días, no son posibles; además, han dicho que no hay suficiente gasoil en Pdvsa para que algunas plantas eléctricas funcionen apropiadamente. Ante esto, todo el país podría quedarse a oscuras, pues los problemas con las centrales termoeléctricas son de mantenimiento, inversión y personal capacitado y eso es igual en todo el territorio nacional. De acuerdo a expertos, en la era 'revolucionaria', se asignaron al sector eléctrico más de 60 mil millones de dólares, los cuales, no sabemos en que se invirtieron o siquiera si se invirtieron", sentenció.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a todos los trujillanos y venezolanos para continuar luchando por el país, "Venezuela es el país más rico del mundo, aún a pesar de todo lo que hemos pasado. Los que creemos en nuestra patria continuaremos luchando y denunciando todas las irregularidades que se presentan aquí porque sabemos que, más temprano que tarde, saldremos de esta pesadilla, todos unidos haciendo frente contra la dictadura y la injusticia", concluyó.