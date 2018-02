Diputado Ismael García consignó ante la CIDH denuncias contra altos funcionarios de Maduro

Ante el manejo manipulado y parcial de la justicia en Venezuela, Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional, acudió a la Secretaría General de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a fin de consignar ante esta instancia internacional, un cúmulo de denuncias acerca de la persecución política, hacía dirigentes de la Unidad Democrática y parlamentarios, quienes se han atrevido a levantar su voz de protesta ante el país y el mundo, de las graves violaciones de Derechos Humanos y fundamentales que aquí se cometen.

Asimismo consignó una serie de denuncias en contra de altos jerarcas y funcionarios activos del gobierno de Nicolás Maduro, por delitos de corrupción, narcotráfico y terrorismo. “Hoy hemos traído ante este órgano receptor de las injusticias internacionales, casos como el del general Carlos Osorio, de Marco Torres, actual gobernador fraudulento del estado Aragua, de Tareck El Aissami, vicepresidente de la República, de Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, y otros, que de acuerdo a una exhaustiva investigación en el seno de la Asamblea Nacional, se determinaron las responsabilidades políticas y voto de censura respectivamente”, dijo.

En este orden de ideas, amplió que como el gobierno de Nicolás Maduro está divorciado de la soberanía popular y desconoce a la Asamblea Nacional que es una instancia legítima electa por más de 14 millones de venezolanos, se ha ido convirtiendo a Venezuela es un Estado forajido.

“Hoy con mayor razón y argumentos jurídicos acudimos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque tenemos a un fiscal ilegítimo que acata ciegamente todas las órdenes que le den. No podemos esperar de él una actuación transparente y objetiva en estas denuncias, sino todo lo contrario. Y ya vemos como siguen con la persecución premeditada y enfermiza contra Voluntad Popular, tratando de satanizar a sus dirigentes, por no haber accedido a participar en el fraude electoral y por no aplaudir como focas ese acuerdo chimbo que se proponían en República Dominicana”, alertó.

En otro orden de ideas, el diputado Ismael García puntualizó que en días recientes funcionarios del gobierno que no están de acuerdo con las aberraciones judiciales que se están cometiendo, lo alertaron de un plan en su contra, al tiempo que expuso que en Venezuela los juicios son farsas donde a la gente le siembran delitos y luego los enjuician por no reconocerlo.

“Por haber denunciado al general activo Carlos Osorio por delitos de corrupción, se me hizo una acusación absolutamente ilegal, porque en mi condición de diputado de la República, sólo el Tribunal Supremo de Justicia, puede iniciar un juicio en mi contra. En mi caso, en un juzgado de parroquia en el estado Carabobo, se me acusó de difamación, y además se me impuso una multa que supera los 300 millones de bolívares”.

Finalmente aplaudió la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), de no reconocer las elecciones fraudulentas del 22 de abril, por no contar con el mandato soberano del pueblo. “El mundo sabe que Nicolás Maduro en complicidad con el Consejo Nacional Electoral, no actúa con transparencia y equidad, sino que por el contrario, sus procesos electorales están viciados y amañados”, enfatizó.