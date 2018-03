Diputado Pizarro: "Este régimen viola a diario los derechos de los adultos mayores"

Este miércoles el diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, rechazó las declaraciones realizadas por el superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) en las que anuncia la creación de un plan piloto para que jubilados y pensionados cobren su pensión por número de cédula. "No conformes con someter a los adultos mayores a horas de cola en los bancos, a una pensión miserable y a no poder cobrar completo por culpa de la falta de efectivo, ahora pretenden también normar los días en los que pueden, o no, hacerlo", declaró.

El parlamentario afirmó que las personas de tercera edad sufren todos los días para poder cobrar la pensión, aunado a la realidad que viven, como todos los venezolanos, al intentar comprar los alimentos básicos o las medicinas para sus tratamientos y no encontrarlos por culpa de la escasez o de los precios elevados por la hiperinflación:

"Ellos deberían ser uno de los grupos prioritarios para quienes gobiernan y, por el contrario, el grupo privilegiado que está en el poder lo único que hace es violar a diario sus derechos y hacer de sus últimos días un calvario por culpa de la crisis en la que nos han hundido"."Hace ya dos años fue aprobado el Proyecto de Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados que promovimos desde la Asamblea Nacional con el fin de garantizar este derecho a quienes han dedicado su vida a construir nuestro país. Hoy todavía el Ejecutivo no la pública ni la ejecuta, eso es una muestra de su indolencia, su falta de soluciones. Eso es una muestra de que aún teniendo posibilidades para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, prefieren ignorar la realidad", expresó Pizarro.

El diputado finalizó haciéndose eco de las convocatorias realizada por las diferentes federaciones y asociaciones de jubilados y pensionados en Venezuela para asistir este miércoles, 14 de marzo, a las 9:30 am a la sede de la Sudeban con el fin de protestar en contra del mecanismo de cobro de pensión por número de cédula; y también explicó que el próximo 30 de marzo, jubilados y pensionados se movilizarán para exigirle al Tribunal Supremo de Justicia que ejecute la Ley del Bono de Alimentación y Medicamentos a propósito del aniversario de su aprobación.