Diputado Pizarro: "Las escuelas cierran el año escolar en medio de la crisis, el hambre y la deserción"

Este viernes, el diputado a la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, emitió declaraciones sobre la crisis educativa que sufre el país: "Hoy, la mayoría de las escuelas cierran el año escolar 2017-2018 en medio de la crisis, el hambre y la deserción. Para el próximo año la tragedia será mayor: uniformes, útiles, matrículas, transportes y alimentos se han vuelto un lujo para la mayoría de las familias que desean enviar sus hijos a las escuelas.

A eso se le suma la renuncia de profesores a los planteles, la ausencia del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la pésima infraestructura y servicios básicos con los que cuentan gran parte de los recintos escolares".El parlamentario explica que actualmente 6 de cada 10 niños abandonan la escuela por falta de transporte o de alimentos: "Actualmente el presupuesto asignado al Programa de Alimentación Escolar es insuficiente, el Estado asigna apenas Bs. 100,00 por comida, por niño, al día. ¿Qué se pueda comprar con ese dinero? Por otra parte, los padres y familias no tienen como garantizarle tres comidas diarias a sus hijos: es por eso que prefieren no enviarlos a las escuelas y ahorrar el desayuno.

Además, la crisis de transporte ha generado que muchos niños no tengan cómo trasladarse a sus escuelas, no sólo por el costo del pasaje y la escasez de efectivo, sino porque las unidades no prestan el servicio en determinadas rutas y los chamos deben caminar largos trayectos para encontrar la unidad más cercana."

Pizarro añade que el 40% del personal docente ha abandonado las aulas, decidiendo emigrar o dedicarse a otra profesión porque el salario es insuficiente. "El sistema educativo del país se viene abajo por culpa de la irresponsabilidad de quienes gobiernan, mientras ellos siguen llenándose los bolsillos, las escuelas se caen, los chamos no tienen su alimentación garantizada y los profesores y empleados de los planteles reciben remuneraciones insuficientes para vivir", afirmó. "Un niño que no se alimenta y que no se educa es un chamo que tiene ya una condena en su futuro, un chamo que no va a poder desarrollarse de manera adecuada, que no tiene las capacidades físicas ni cognitivas necesarias.

Nosotros creemos en la educación como pilar fundamental para el desarrollo, el progreso y la superación de un país y también estamos convencidos de que debemos seguir luchando porque esos niños, que no tienen la culpa de la trágica realidad en la que nos ha hundido este Gobierno, no sigan sufriendo las consecuencias de la crisis que estamos viviendo. Su futuro, sus metas, su desarrollo son parte de los motivos que nos impulsan a seguir organizándonos, denunciando la situación que hoy sufren todos los venezolanos y seguir luchando para que este país cambie", finalizó Pizarro.