Diputado Rafael Guzmán: El Bolívar se devaluó un 97,6% en 2017

El Presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, diputado Rafael Guzmán, expresó este lunes que el principal causante de la hiperinflación que vive el país es la alta devaluación que sufrió nuestra moneda en 2017. “La devaluación del Bolívar en un 97,6% el año pasado, nos llevó a vivir los alarmantes índices de hiperinflación actuales por culpa de un gobierno, irresponsable e indolente, que no hace nada para frenar la crisis económica. Hoy nuestra moneda perdió su capacidad de compra, su valor y ahora los venezolanos prefieren tener bienes antes que ahorrar en bolívares para resguardar con dificultad su patrimonio. Todos estamos hablando de la crisis económica porque todos la estamos sufriendo. En las calles, las colas, en los hogares, oficinas y hasta en los colegios, lo que se escucha es la imparable subida de los precios y que no hay salario que resista la hiperinflación”, explicó. Según Guzmán, las apreciaciones de expertos económicos proyectan un panorama muy negativo para nuestra economía, “se estima que en 2018 seguiremos en hiperinflación y el índice anual oscilará desde un 4538% a un 7800%”. Igualmente, el Presidente de la Comisión de Finanzas resaltó que “una de las principales consecuencias de la hiperinflación es el crecimiento súbito de la pobreza, porque el dinero cada vez compra menos”. También señaló que “nuestro país lleva 4 años consecutivos de contracción del PIB, que se refleja en el cierre diario de empresas y comercios, la disminución de las importaciones de alimentos y medicinas, y lo más importante, en la caída en la producción petrolera. Esto nos ha dejado un alarmante nivel de pobreza cercano al 87%, según la última ENCOVI realizada por las principales universidades del país, y a esto debemos sumarle el terrible panorama de los meses que llevamos y seguiremos en hiperinflación”.“¿Y quién es el responsable de esta situación? Todos lo sabemos, Nicolás Maduro y su gobierno” señaló el diputado, “porque en todos estos años no han hecho el más mínimo esfuerzo para atender la crisis económica y de hiperinflación que ahora vivimos. Por el contrario, nos llenan de discursos donde evaden su responsabilidad. Lo último que declararon fue que luego del 22 de abril tomarían medidas para ocuparse de la crisis económica. ¿Cuántos más morirán por falta de medicamentos o por desnutrición hasta que decidan ocuparse? Ellos no pueden seguir al frente de la política económica del país 6 años más”. Guzmán también destacó que “desde la Asamblea Nacional y específicamente desde la Comisión Permanente de Finanzas hemos presentado en reiteradas oportunidades los planes que se deben aplicar para resolver la crisis. Es urgente la aplicación de un plan de estabilización de nuestra economía, eliminar el control de cambio, brindarle autonomía al BCV, activar un plan de apoyo e incentivos a la producción nacional, y reactivar la producción de nuestra industria petrolera. Todo esto acompañado de una política de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Finalmente, el parlamentario resaltó que “Venezuela superará esta crisis solamente si tenemos un gobierno democrático, responsable, que genere confianza y sea transparente. Desde la Asamblea Nacional y la Unidad Democrática sabemos lo que está sufriendo nuestro pueblo y tenemos muy claro qué ha originado esta crisis y qué hacer para resolverla. Los venezolanos no merecen seguir viviendo como hasta ahora. Los que nos han hundido hasta acá no pueden seguir al frente de las decisiones económicas que nos afectan a todos” terminó el diputado Rafael Guzmán.