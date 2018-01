¿Dónde estamos? Balance del encuentro de Santo Domingo

Luego de unas vacaciones navideñas cargadas de un ambiente pesimista y de escasez de productos en todos los renglones, sin duda, producto de la crisis que nos arropó en el 2017 y, con el inicio de 2018, no se vislumbra que vaya a cambiar, muy por el contrario se advierte que las cosas irán a peor. Sin embargo, soy el típico canceriano que ante cualquier situación de crisis o panorama incierto, mira con el mejor de los optimismos el horizonte que nos depara la historia que transitamos por la Venezuela de hoy. En tal sentido y entrando en materia nuestro país se inicia este año en el escenario internacional con la mirada del mundo puesta en el desenlace de las conversaciones, diálogos o negociación que se está llevando a cabo en República Dominicana. Siempre hemos dicho que apostamos todo para que en ese encuentro entre las partes que representan el conflicto social, político, económico e institucional se dé una solución favorable al conflicto que envuelve a nuestra malograda democracia venezolana. No obstante, pareciera que por las evidencias que se presentan el gobierno no está interesado en ceder ante las demandas de la oposición que se circunscriben en cinco puntos, a saber: la apertura de un canal humanitario, el respeto institucional a la legítima Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos, la conformación de un nuevo CNE con las suficientes garantías para la realización de la elecciones presidenciales pautadas para este año y el establecimiento de un programa de reformas económicas para la estabilización de la economía venezolana. El gobierno se ha empeñado, simplemente, en dos aspectos cruciales para ceder en el proceso de negociación, a saber: en primer lugar, que la oposición reconozca al bodrio de la asamblea nacional inconstituyente y, en segundo lugar, que la oposición promueva el “fin de las sanciones a los altos jerarcas del gobierno y el bloqueo financiero internacional apátrida hacia la economía venezolana”. Esto, lo que traduce es que el gobierno no está jugando limpio (como si lo hubiera hecho alguna vez) y que tan solo está ganando tiempo para mantenerse en el poder. Ya lo han advertido varios países y, específicamente, entre ellos los Cancilleres de Chile y México que sí no hay seriedad en el proceso de negociación simplemente se retirarán ya que el gobierno no está ofreciendo las suficientes garantías para llevar a feliz puerto el vendaval en la que se encuentra la malograda democracia venezolana. Luego de realizarse la tercera ronda de negociación el encuentro se ha pospuesto, en una suerte de última jugada, para el jueves 18 de esta semana (hoy) para continuar con el proceso de negociación esperando que las partes lleguen a acuerdos de Estado que permitan, por el bien del país, el inició a la salida de la crisis política venezolana.

COMENTARIOS EN CIRCULOS DIPLOMATICOS