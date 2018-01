Dos ilustres merideños cautivados por la Tierra de Nubes

JUAN CARLOS BARRETO BALZA | CRONISTA DEL MUNICIPIO ESCUQUE - Cuando en Escuque se tomó la firme decisión de construir un nuevo templo, con la absoluta certeza, que esta constituía la más atrevida empresa en los inicios del pasado siglo XX, desafiando cantidad de adversidades, pero con el más noble propósito de edificarle al Niño Jesús la más hermosa estancia. Nadie escatimó esfuerzos, desde el Pbro. Ovidio Olivieri, quien la concibió, Don Germán del Gallego la financió en gran medida, el Pbro. Juan Maximiliano Escalante se dedicó a velar con admirable esmero por su cimiente, los hermanos Uzcátegui Chipía dispusieron de todo lo que poseían, don Nicolás Cárdenas Ferrer administró los recursos de la Corporación Cívica de Fomento con intachable pulcritud y así una larga lista de escuqueños y escuqueñas se esmeraron en su espléndida obra. De lejos llegó Lisímaco Puente, en compañía de su hijo Lisimaquito, a fin de diseñar y construir; sin duda fue un trabajo impecable y digno del mayor elogio, el mismo atrajo infinidad de voluntades, que se extasiaron en su momento, y hoy después de cien años, a pesar de los desmanes cometidos durante décadas en tan hermoso recinto; este Santuario al más puro estilo greco romano, allí permanece erguido, como uno de las más excelsos de nuestro país.

La invitación a don Tulio

Si bien los trabajos formalmente comenzaron a realizarse para el 1° de agosto del año 1910, ya para el 5 de julio de 1911 se proyectó la fastuosa inauguración de la cúpula, en lo sucesivo las partes del nuevo templo que se iban concluyendo, se inauguraban con formidable solemnidad y el entusiasta Pbro. Juan Maximiliano Escalante cursaba oportunamente las invitaciones, tanto a personas de la comunidad, como a figuras del acontecer nacional, a fin de su designación como padrinos de la nueva infraestructura religiosa. En tal sentido, para el 20 de enero del año 1913 el Párroco Escalante suscribe senda comunicación al intelectual merideño, en estos términos: “Señor Dr. Tulio Febres Cordero. El suscrito Cura Párroco de la ciudad de Escuque, se honra en alto grado en nombrar a Ud. Padrino para el acto de la Bendición solemne de la parte del Nuevo Templo que está ya terminada, y que se verificará el 27 del próximo mes de febrero, a las 8 ½ am. Y seguro como está de su generosa aceptación, le anticipo las más expresivas gracias”. Narra el Ing. Gerardo Suárez Escalante, sobrino de Mons. Juan Maximiliano Escalante en su extraordinario libro titulado “Entre Páramos” lo siguiente: “La bendición del templo no pudo ser realizada como se tenía previsto por los trastornos políticos que se suscitaron en el estado, se realizaron el día 30 del mes de marzo, con una gran concurrencia y una recolecta entre las personas que alcanzó la cantidad de 3.200 Bs.” Seguramente don Tulio a quien le unían estrechos lazos afectivos con esta tierra hubiese querido hacerse presente a fin de compartir con los escuqueños la emoción que implicaba su más caro anhelo.

Y vino Picón Salas

Cuando el eminente humanista Mariano Picón Salas, por allá a mediados del pasado siglo XX tuvo la oportunidad de venir a Escuque, fue tal su asombro al apreciar nuestra altiva iglesia, que impresionado por su majestuosidad, plasmó en su libro “Las Nieves de Antaño” (1958) lo que sigue: …”Cuando en cualquier pueblo de los Andes, la junta de damas y caballeros piadosos había reunido los primeros cuatrocientos pesos para la reparación o construcción del templo, se llamaba a Lisímaco Puente para que le aderezara su peculiar campanile. Había inventado como un estilo romántico de su propio magín, potente de llenos y masas de ladrillos, que llegan a su clímax artístico en la torre y las cúpulas de la iglesia de Escuque. Este pueblo trujillano quedó tan contento con la buena obra del artífice, que en el frontis de la Iglesia se recuerda su nombre y se le sigue rememorando como los florentinos al Giotto”…

El orgullo de un escuqueño

La última vez que el Dr. Antonio Luis Cárdenas Colménter, recientemente fallecido, tuvo la oportunidad de visitar su querido Escuque, por allá, para el año 2009, disfrutamos una amplia y amena conversación sobre diferentes aspectos de nuestro terruño, y desde luego la mención a nuestro templo no podía faltar, hizo especial referencia a lo señalado por Mariano Picón Salas en su libro. Me refirió con insistencia: “Viste, que cuando don Mariano visita nuestro templo, pensó nada más y nada menos que en Florencia, en el esplendor del Renacimiento, y en la iglesia y el campanile que constituyen una de las obras máximas de esa bella ciudad y del mundo entero, a tal punto que cuando Miguel Ángel diseñó la cúpula de la Basílica de San Pedro, alguien le dijo que sería más bella que la de Brunelleschi en Florencia, y él le contestó: “Piu grande, ma non piu bella.”

Y para finalizar el Dr. Cárdenas tan amena conversación asestó, “Serán comparaciones que quizás muchos considerarán exageradas, pero tienen su fundamento. Porque nuestra iglesia, creo que no haya quien no la admire, como en efecto le ocurrió a Picón Salas, y acepte que es una de las más grandes y bellas de Venezuela”. Evocaciones muy propias de un genuino escuqueño!!E