Douglas Rico continuará al frente del Cicpc

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó este jueves 22 de marzo que fue ratificado Douglas Rico como director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

"Ratificado Com. Gral. Douglas Rico como Director Nacional; Subdirector Com. Gral. Jhonny Salazar, Com. Gral. Mercy Bracho, Secretaria General y el Com. Gral. Juan Pereira como Asesor Jurídico e Inspector General Bladimir Flores", expresó en su cuenta en Twitter, @nestorreverol.

"Seguimos avanzando en la segunda fase de refundación y organización de la estructura de esta policía científica, que día a día trabaja para garantizar la paz", agregó en la red social.