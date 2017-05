Dudamel: “Peñaranda y Soteldo a medias”

Rafael Dudamel se mostró muy contento por el triunfo de Venezuela sobre Vanuatu, por una goleada de 7-0, que garantizó su pase a octavos de final en la rueda de prensa posterior al partido. Aunque el estratega criollo dejó claro que nada está hecho y que falta mucho por hacer, especialmente ante México, también le dio tiempo de abarcar otros temas entre ellos el estado físico de dos pilares del equipo, como son Adalberto Peñaranda y Yeferson Soteldo, que llegaron al Mundial Sub-20 algo justos por sendas lesiones que tuvieron en sus clubes.

El seleccionador comentó que los dos no podrían demostrar todo su potencial futbolístico debido a que los tiempos no daban para que enseñarán todas sus habilidades estando al 100% de sus capacidades. “Va a terminar el torneo y (Adalberto) Peñaranda ni (Yeferson) Soteldo van a llegar a su máximo nivel, solamente con un buen acondicionamiento físico lo van a poder lograr y no tenemos los tiempos para poder llevarlo a cabo”, acotó.