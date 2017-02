Venezuela no pudo mantener la ventaja que tenía sobre Colombia en el primer partido del hexagonal del Campeonato Sudamericano Sub-20 Ecuador 2017, y terminó igualando 1-1, empatando por quinta vez en el torneo y que supone el primer punto en la siguiente fase.

Rafael Dudamel señaló en rueda de prensa post-partido que su balance del encuentro es positivo porque “nuestra selección futbolísticamente se encontró con un nivel de juego mucho más cercano a ese gran nivel que le conocemos y sabemos que son capaces de desarrollar”.

“El resultado final me deja un poco de amargura, porque nos empatan con un penal que no fue. Se están equivocando muy seguido con Venezuela y eso no me gusta. No nos regalen nada, pero no nos quiten”, comentó un molesto Dudamel. La Vinotinto jugará mañana jueves ante Ecuador en la segunda jornada del hexagonal final, en el que marcha cuarto, luego del triunfo (3-0) de Uruguay sobre Argentina y el empate (2-2) entre los locales y Brasil.