GILCELY LINARES / CNP: 15221 - Hoy al cumplirse 407 años de la llegada de la santa imagen del Dulce Nombre de Jesús, el municipio Escuque está de fiesta. El patrono de la Tierra de Nubes lucirá un hermoso atuendo donado por la familia Rivas Nava, como retribución a un favor concedido.

Bajo un diseño de Gustavo Montilla tanto el traje como la capa, estilo rey (con cuello alto y cola larga) serán de color rojo, con un delicado torchón e incrustaciones de cuarzo. El hijo de Dios también estrenó el pasado miércoles una vestimenta obsequiada por el grupo filial Viloria Rosales; además durante los próximos días continúa recibiendo sombreritos, ruanas, entre otros regalos, tal como ya lo han hecho María Barrios, Ana Herrera y los Estrada Rosales.

No obstante, como ya es tradición, el joyero Francisco “Pancho” Rives colocará una piedra preciosa a la corona del Niño Jesús.

Ornato

En esta oportunidad la decoración tendrá más de cinco mil flores naturales, con arreglos de rosas matizadas (blanco y fucsia), aves de paraíso, girasoles, estrellas de belén, varsovias, papiros, helechos, cultivadas en distintos lugares del país. Asimismo, habrá 16 retablos o medallones, elaborados en anime, contentivos de pinturas alusivas al homenajeado, las cuales sobresaldrán de un tejido artesanal, en tributo al encomiable trabajo de las cultoras populares Haidé Barrios de Cardozo y Carmen Adriani de Valecillos.

Para la procesión vespertina, el patrono local recorrerá las principales calles del poblado en una estructura de anime, pintada de marrón, similar a una pagoda china, acompañada por flores.

Luis Adrián Rosales, integrante del comité de ornato, anunció que el embellecimiento en general es una creación de Consuelo Barrios de Viloria, quien durante décadas ha dedicado su vida a tales detalles, teniendo como guía al propio Dulce Nombre de Jesús.

Alegría y bendiciones

Para el párroco Luis Alberto Bolívar, “el Niño Jesús es sinónimo de fe, ternura, devoción, alegrías y bendiciones. La celebración en su honor trae consigo paz, tranquilidad y serenidad a una Venezuela afligida, que, sin duda, lo necesita”.

Invitó a practicar la conversión sincera, de corazón, dándole cabida a cambios sinceros de vida, hacia un fehaciente acercamiento al Todopoderoso, alejado de vicios, malas acciones, mentiras, engaños, trampas y/o envidia.

Actos

Desde hace semanas inició la programación especial, sin embargo ayer fue la serenata y hoy 14 de enero son los actos centrales, con tres eucaristías (7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 3 p.m., oficiadas por los sacerdotes Juan Carlos Mendoza, Jorge Villasmil, Cástor Oswaldo Azuaje y Luis Alberto Bolívar, respectivamente). A media tarde será la procesión religiosa.

Dispositivo

A propósito de la festividad religiosa-cultural, efectivos adscritos a Protección Civil, Bomberos, Grupos de Voluntarios, Policía del estado Trujillo, Guardia Nacional Bolivariana, entre otros, velan por la seguridad y atención ciudadana.

De acuerdo a medidas de precaución, desde ayer en la tarde y hoy sábado permanecerá restringido el paso vehicular por las calles “Niño Jesús” y “Padre Juárez”, sugiriéndose circular por las “Páez”, “Miranda” y “Bolívar”. A la feligresía se le recomienda usar ropa cómoda, llevar agua potable y meriendas.

De Viva Voz

José Linares, devoto: Paz, amor, bienestar, serenidad, prosperidad, salud, felicidad y que no falten los alimentos en los hogares son algunos de mis deseos al Niño Dios

Doris Araujo, devoto: El Dulce Nombre de Jesús es especial, hermoso y nos trae bendiciones cada día. Su sagrada imagen transmite paz, amor puro y tranquilidad; es muy milagrosa

Rafael Montilla, devoto: Creer en el Dulce Nombre de Jesús es tradición en Escuque; él es nuestro guía y protector. Miles de personas acudirán hoy a pagar promesas concedidas

Marina Mendoza, devota: Nuestro patrono es grande, misericordioso, amoroso y nos recuerda no perder la esperanza. Le ruego por Venezuela, que nos conceda paz, salud y bienestar