Ed Sheeran promete un cambio abrupto en su carrera

El recién ganador del Grammy 2018 ha dado algunas declaraciones sobre su próximo disco que ponen su permanencia en el género que lo vio nacer y, digamos, le ha dado todo.

“El siguiente álbum que estoy haciendo no es pop”, reveló a George Ezra en el podcast George Ezra & Friends. “La razón por la cual no es un disco pop es porque la gente espera que llegues con un disco que los haga decir ‘Es más grande que Shape of You, va a vender más’… Pero como sí lo controlo, será un ‘Aquí está un disco de bajo perfil que realmente amo’ y mis fans estarán de ‘¡Yay!’, y el mundo del pop dirá ‘Bueno, tal vez para la próxima'”.