Edgar Ramírez dijo NO al abuso contra las mujeres

Más de 80 mujeres han denunciado al magnate del cine estadounidense Harvey Weinstein por casos de acoso y abuso sexual. No pasó mucho tiempo para que comenzaran a salir a la luz casos similares con grandes nombres de Hollywood como Kevin Spacey, Dustin Hoffman y Matt Lauer.

Al mismo tiempo, La revista Time nombró personaje del año a "The Silence Breakers", aquellos hombres y mujeres que rompieron el silencio luego de sus ataques.

Este contexto impulsó al diario New York Times a lanzar la campaña "Time's Up" que busca darle acción a las denuncias respaldadas por más de 300 actrices, productoras y escritoras y varios hombres, donde destaca el venezolano Edgar Ramírez.

"Se le acabó el tiempo a la opresión y a la marginación. Se le acabó el tiempo a la tergiversación e infrarepresentación", expresó Ramírez a través de una publicación en su su cuenta en Instagram junto a una foto con las actrices Natalie Portman, Jessica Chastain, Laura Dern y Eva Longoria.

La creación de un fondo legal de más de 13 millones de dólares para ayudar a trabajadoras de cualquier actividad que no tengan medios para acceder a la justicia reconoce que la industria cinematográfica es solo una muestra de una cultura que debe ser eliminada y que muchas mujeres no denuncian por no tener los medios económicos o por temor a perder sus empleos.