El 19-A será el punto de quiebre para reencontrarnos con la libertad

ENDERLIN HERNANDEZ - El vocero opositor Yoni Toro, quien durante una semana estuvo al frente del Comité Político Operativo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Trujillo, reiteró ayer en rueda de prensa que la oposición se movilizará el próximo 19 de abril para exigir unas prontas elecciones generales libres, apertura del canal humanitario, restablecimiento del poder legitimo de la Asamblea nacional y desarticulación de grupos paramilitares.

En el encuentro con los medios de comunicación, donde estuvo acompañado por los integrantes de los distintos partidos políticos que hacen vida en la Mesa de la Unidad regional, entre ellos el diputado Carlos Andrés González (AD), Francisco González (VP), Yraly Guerrero (AP), Enrique Catalán (UNT) y Yulmer Matheus por la Causa R, Toro instó a los trujillanos a conmemorar en la calle, tal y como se hizo en 1810 una nueva independencia de Venezuela. Dijo que en memoria de esta fecha heroica, en el país se iniciará un punto de quiebre que los llevará a reencontrarse nuevamente con la libertad y la democracia.

Presión en la calle

“Esta es una gran oportunidad para ser protagonistas y suscriptores de las nuevas páginas en la historia política de Venezuela, por ello ratificamos nuestro llamado de lucha en defensa de los derechos ciudadanos. El 19-A, desde las calles de toda Venezuela, estaremos trazando una nueva ruta hacia la libertad y progreso de nuestro pueblo, como lo han hecho otros países del mundo que han recuperado su independencia ante dictaduras opresoras que pisoteaban sus garantías”, aseveró Toro.

El coordinador regional de Voluntad Popular insistió en que la marcha del 19 de abril no será una movilización más, tiene que ser el inicio de la mayor presión al dictador. “Subamos la presión a la dictadura, una que hoy es agonizante y se sostiene única y exclusivamente por grupos paramilitares y una cúpula militar corrupta”, añadió.

Mensaje al gobernador

Durante su intervención, Yoni Toro envió un mensaje al gobernador del estado, Henry Rangel Silva, y lo hace responsable de la seguridad y resguardo de los manifestantes el día de la marcha que se realizará en Valera.

“Rangel Silva, ya sabemos que el marco del partido en el que militas hay una decisión tomada de que no repitas en la gobernación de Trujillo, eso te obliga a tener un acto de grandeza. Ya que sales del Palacio regional, no incurras en delitos de lesa humanidad usando a paramilitares contra una marcha, que será a todas luces pacífica y democrática. La principal responsabilidad de seguridad está en tus manos, como jefe de los cuerpos paramilitares debes velar por el resguardo de los ciudadanos; no permitas que los grupos armados sigan tiñendo de sangre a nuestra amada Venezuela”, recalcó.

Marcha de la Unidad

La “Gran Marcha de la Unidad Trujillana” está pautada para el 19-A en Valera, desde las 9 de la mañana. Arrancará en la Plaza de Las Banderas, cerca del terminal de pasajeros y recorrerá varios puntos de la ciudad. Reitera Yoni Toro que “la movilización se hace en el marco de una resistencia civil colectiva, pacífica y constitucional; más sin embargo, no significa la salida del régimen. Claro está que la solución que pedimos, debe darse por vía electoral. No obstante, nos mantendremos en la calle hasta que el Gobierno cumpla con nuestros objetivos”, finalizó.