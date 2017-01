NOELIA OROZCO / CNP:21574 - Dando continuidad a la protesta que mantienen parte de los trabajadores que integran la alcaldía de Valera, el equipo reporteril de Diario El Tiempo se acerco para conocer que expectativas tienen en relación a la asamblea la cual se está realizando desde las afueras del ayuntamiento local, con la finalidad de que se les de solución a la deuda existente con quines llevan casi un mes a la espera de los pagos.

Alfonso Torres asesor externo del sindicato sucraval, “No tenemos certeza de la asamblea convocada por el alcalde, en ese sentido nos comunicamos con representantes del ministerio del trabajo, y aseguraron no hacer presencia en el rumor que nos llego, los trabajadores se mantendrán en la lucha hasta tanto les sea cancaladas las deudas pendientes, Karkom debe asumir responsabilidades, no hay más responsable que él, no es ni del gobernador y menos del presidente”. Acoto.

“Mantendremos la lucha”

Por su parte el secretario general del sindicato de los trabajadores de la alcaldía de Valera, Luís Santana, “Mantendremos la lucha hasta que no nos paguen, el pueblo entiende que se trata de una lucha justa, además el ciudadano alcalde debe comprender que si incumple y viola nuestros derechos, los afectados debemos manifestar nuestro descontento, ya no puede seguir desmintiendo, a la luz pública no es un secreto la arbitrariedad que se comete en nuestra contra – continúo- hasta que no exista una información clara no cesaremos con la protesta, sonm mucho los retroactivos, y la falta de actualización en los pagos” destaco Santana.