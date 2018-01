El año del Perro llena de incertidumbre a América Latina

AGENCIA - La humanidad ha recurrido desde tiempos inmemoriales a las tripas de animales, las runas, el oráculo de Delfos y hasta el rajado de los caparazones de las tortugas chinas –origen del I Ching– para tratar de conocer qué nos deparan los tiempos por venir. De allí el poder de los sacerdotes de lo oculto, los astrólogos, las pitonisas, los adivinadores y los que leen las cartas. Aunque esa dimensión esotérica es popular, en realidad hay gente seria que se devana los sesos tratando de usar métodos racionales para predecir el futuro. Puede que sean más exitosos los astrólogos, pero a los otros también hay que creerles.

Primero, la economía

Según McKynsey, una de las compañías de asesoría más importantes del mundo, las expectativas positivas sobre el futuro de la economía global están en ascenso. Hay un optimismo galopante. En el último estudio de opinión –publicado en diciembre–, el 60 % consideraba –con una muestra global– que las condiciones económicas están mucho mejor hoy. En marzo del 2017, solo el 40 % decía lo mismo. En Asia, el 58 % considera que la economía de sus países se va a comportar mejor el año entrante. En Europa, a pesar del desastroso resultado de las elecciones en Cataluña y de las negociaciones del brexit, también hay una firme oleada de optimismo sobre lo que nos traerá el año nuevo. Contrasta esa euforia global con el sombrío panorama que presentara nuestro ministro de Hacienda al bajar las expectativas de crecimiento para el 2018. Existe un pesimismo económico en el ambiente nacional, infundado por cierto, que se refleja en las encuestas.

Petróleo, ¿otra vez oro negro?

Hay un feroz pulso entre los analistas sobre lo que va a pasar con el precio de los hidrocarburos en el 2018. Ese, también, sí que es un tema que despierta las más enconadas disputas. La tendencia de los analistas destacados del mercado se inclina hacia lo insostenible de la mejoría de los precios observada desde finales del 2016, lo que ha sido un alivio para Ecopetrol y para Colombia.

Usando modelos de oferta, demanda e inventarios tradicionales, algunos banqueros de inversión afirman que se darán reducciones significativas en las cotizaciones del crudo durante el 2018. Goldman Sachs redujo sus perspectivas y JP Morgan bajó sus predicciones de US$ 53 por barril (WTI) a US$ 42 en promedio para este año. De darse ese escenario, el panorama para la economía colombiana sería desafiante.

De otra parte están quienes no comparten esas conclusiones porque miran más allá de las variables estrictamente comerciales e introducen una perspectiva más geopolítica en el análisis. Ese bando destaca que la declaratoria de Jerusalén como capital de Israel va a exacerbar una situación de por sí ya bastante explosiva en el Medio Oriente, principal zona productora de hidrocarburos del mundo. Además, existe la posibilidad de un embargo petrolero definitivo al régimen de Maduro.

La unilateralidad de EE. UU. se considera un factor de inestabilidad política que puede generar disrupciones adicionales en el mercado de petróleo, a lo cual se suma la habilidad –hasta ahora demostrada por la Opep– para enfrentar el incremento de la oferta de ese país, proveniente de tecnologías no convencionales (fracking). De hecho, treinta de los bancos analistas más reputados del mundo –diferentes a los citados arriba– concluyen que el precio del crudo en el primer trimestre del 2018 no bajaría de US$ 50 e incluso podría subir hasta US$ 75, con una alta probabilidad de que el promedio del año termine por encima de 60 dólares. Los mercados de futuros parecerían darles la razón.

Colombia, rodeada de crisis

Acercándonos geográficamente a Colombia, específicamente Venezuela, la paciencia de la comunidad internacional con Maduro se está agotando. La situación interna es insostenible económica, política, social y militarmente. La ‘revolución’ chavista ya empezó a devorarse a sus propios hijos, como lo demuestran las recientes purgas en PDVSA. Ese es el comienzo del fin. Maduro manifestó que hará elecciones a las buenas o a las malas: “En el 2018, llueva, truene o relampaguee, vamos a las elecciones presidenciales...”.

El intento de estabilizar el régimen por esa vía muy seguramente va a fracasar. Según dijo en La Nación de Argentina Andrés Oppen- heimer, conocedor profundo de Venezuela y de América Latina, “la crisis económica difícilmente podría ser peor... Sin embargo, hay nuevos datos que muestran que la situación va a empeorar aún más en el 2018”. Y la situación para Colombia va a ser desafiante, como advierte Oppenheimer, “Si los líderes latinoamericanos no intensifican su presión sobre Maduro..., pronto tendrán un problema de refugiados venezolanos mucho mayor que el actual en sus puertas”.

El costo fiscal de atender un número que podría llegar a un millón de refugiados políticos venezolanos, además de las cargas asociadas al posconflicto, significa que el balance de las cuentas de la Nación no parecería tan fácil. De otra parte, el nacionalismo hirsuto del régimen de Maduro representa una amenaza de seguridad nacional para el país. El aventurerismo militar no ha sido ajeno a los dictadores venezolanos cuando experimentan momentos difíciles.

Colombia estará rodeada de crisis regionales durante el 2018. Además de lo que ocurre en Venezuela, la situación del presidente Kuczynski en Perú tenderá a deteriorarse el año entrante, al igual que el panorama económico y político en Brasil. El vecindario está en llamas. Eso nos pone en una situación incierta, adobada por la eventualidad de un escalamiento de las tensiones con Nicaragua, dadas las decisiones que va a tomar la Corte Internacional de La Haya sobre las absurdas pretensiones de ese país. El canciller del próximo gobierno no la va a tener fácil.