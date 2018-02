El ateísmo marxista ante Dios

Pascual Villegas - Antes de comenzar el desarrollo de esta crónica consideramos oportuno asomar un significado, corto y muy aproximado, de la palabra ateísmo. Veamos, en dos platos: ateísmo es la doctrina de quienes niegan la existencia de Dios.

Ahora, en el caso de Marx, el ateísmo pareciera, en primera instancia, no negar la existencia de Dios. Decimos esto porque para Marx el combate de la especie humana no puede ser un combate directo contra la religión (ver la 4° tesis de Marx sobre Feuerbach).

Atendiendo la postura de Marx, arriba planteada, nos atrevemos a decir, entonces, que el marxismo es un ateísmo humanista. ¿Por qué? Sencillamente, porque es un ateísmo que consiste en poner al hombre en un lugar de Dios. Dicho de otro modo, el marxismo màs que un ateísmo "...Es un humanismo que quiere aportar al hombre la satisfacción completa sin encontrarse nunca de cara con el problema de Dios..." (Neira, Enrique. "ateísmo y creencia en Dios". Caracas, 1978, p.22).

Así las cosas. Marx lo que hace es excluir el problema de Dios y le da supremacía al hombre al intentar comprender cómo se realiza el hombre efectivamente. Marx nos dice que en ningún momento ha necesitado tomar en consideración un más allá del hombre; para el marxismo, el ser humano aparece como una totalidad sin afueras. En otras palabras, el ser humano consigue en sí mismo sus condiciones de posibilidad y su coherencia. Es decir, el ser humano no necesita de Dios.

Otra cosa. La concepción marxista, desde el punto de vista antropológico, está fundada en que el ser humano no puede darse por fuera de lo material y, en consecuencia, no puede estar supeditado a una totalidad (Dios) que sobrepase el mundo sensible (perceptible por los sentidos).

Hay más. Pareciera que el marxismo no niega tanto la idea de Dios. Marx lo que hace, mas bien, es criticar las condiciones humanas que hacen que el hombre crea en Dios, y no cuestiona tanto el concepto de Dios. Esto nos hace pensar, en consecuencia, que el ateísmo marxista pretende ofrecer una versión diferente de la existencia del hombre, desde el punto de vista histórico. El ateísmo marxista quiere hacer ver que cuando el hombre deja de creer en Dios y de creer en lo divino, no pierde nada ni niega nada; todo lo contrario, lo que hace es afirmarse a sí mismo y realizarse con sus propias fuerzas.

Visto así, este tipo de humanismo (el de Marx) resulta ser la exclusión más radical que se pueda concebir de toda perspectiva religiosa y, al mismo tiempo, de todo reconocimiento metafísico de un absoluto. En este tipo de humanismo (el ateo) no hay lugar para Dios. Dios no es el "alfa" ni el "omega" de la historia humana. Marx niega toda intervención divina al comienzo de la historia humana. Según Marx, la presencia del hombre, en el mundo, se puede explicar tomando como referencia la existencia de una materia eterna. Da a entender, Marx, que no es necesario recurrir a un más allá del hombre para explicar y comprender su historia. Es el hombre quien le da el verdadero sentido a su historia. El hombre es para el hombre el ser supremo y no hace falta Dios.

El ateísmo marxista (humanismo ateo de Marx) reconoce al hombre como autocreado. El hombre, según Marx, "...Adquiere la libertad humanizando la naturaleza por medio de su trabajo; (...) No hay nada por encima de él, ni hay nada de lo que él dependa..." (Arvon, Henri "L'Athéisme". París, 1967,p. 90).

Después de este recorrido histórico (sucinto, por cierto), concluimos expresando que del marxismo, en estos tiempos, hay muchas lecturas de autores marxistas (Althusser, Luxemburg y otros). Son lecturas en donde los autores tratan de matizar el pensamiento de Marx, en torno a Dios y a la religión y, para eso-algunos-, hablan de un "humanismo marxiano". No obstante, en esta crónica (después de alguna de esas lecturas) estamos en capacidad de afirmar que la actitud del marxismo, desde sus orígenes, ante todo tipo de religión y ante el cristianismo (específicamente) ha sido de franco rechazo y de eliminación, en la medida de lo posible.pv