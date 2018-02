El chavismo sin jefes

LENIN J. VILORIA - Partiendo de la idea aceptada como la mas lógica hoy en día que define al jefe como el guía, como el líder, como el que conduce y da las órdenes a las masas, al pueblo en una determinada comunidad, en fin, como quien es capaz de dirigir acertadamente para avanzar y fortalecer victoriosamente un verdadero proceso revolucionario. Partiendo de esta idea quedamos sorprendidos al observar la clase de líderes chavistas con que cuenta la revolución bolivariana venezolana. Se trata de una plétora de personajes arribistas, aprovechadores, corruptos, ladrones, mandones, autoritarios, prepotentes, engreídos y pare usted de contar querido y respetable lector. Son precisamente estos que con una franela y una gorra roja y una carita de mansa y santa palomita de la paz han secuestrado el PSUV como Partido dirigente de la revolución. Estamos en nuevos tiempos. El tiempo de la Revolución Bolivariana debe significar para los jefes un reto para conducir todos los procesos que le correspondan de manera tal que el ser humano represente la guía de todas sus acciones. No es posible que el jefe continúe siendo aquel que se cree dueño de la verdad y pretende conducir todos los actos de quienes tiene a su cargo. No es posible que el jefe siga siendo aquel que se alza con el poder de tal manera que no permita la participación de nadie y que cuando aparenta conceder la participación es para que sus subalternos hagan exactamente lo que les viene en gana y además lo aplaudan en beneficio de sus intereses mezquinos de poder o de enriquecimiento. He visto con estos mis propios ojos como a un miembro de una UBCH cualquiera, del Municipio Valera Parroquia Juan Ignacio Montilla, le han asignado un apartamento en la avenida Bicentenario y otro apartamento a su esposa, aun cuando esta flamante y súper revolucionaria pareja ya tiene casa propia. He escuchado con estos, mis propios oídos, decir a un jefe revolucionario de una UBCH que si en las elecciones pasadas de Alcaldes la candidata de la oposición hubiese sido Nadia Karkom, él con los ojos cerrados hubiera votado por ella, pero lo más sorprendente del caso es que este supercamarada es el responsable de la ideología de la UBCH, ¿qué tal? El jefe, en el mejor sentido revolucionario, debe ser humilde, sencillo y sobre todo honesto y leal. Y hoy en el estado Trujillo no existe tal modelo de jefe dentro del PSUV, sino toda una gran cantidad de aprovechadores y corruptos, que no hacen sino estar pendientes de las cajas del CLAP para hacer negocios con ellas o esperar las tickeras del Niño Jesús y robárselas como lo hicieron en Diciembre donde a cada miembro del CLAP le tocó no menos de seis o siete tickeras y los jefes del PSUV bien gracias. De tal manera amigo lector que es preocupante que en plena Campaña Presidencial esté pasando todo esto lo que hace que quede una reflexión en el aire, y es que al no existir verdaderos jefes políticos con verdadera vocación de servicio y que se encuentren fuertemente enraizados o compenetrados con las masas, la victoria del chavismos en abril, está en pico e zamuro, más tomando en cuenta la evidente y patética hambre que está pasando el pueblo de Simón Bolívar. Así pues, pueblo de Venezuela es hora de reflexionar muy pero muy profundamente sobre esta caricatura de revolución socialista y prepararnos para la verdadera revolución social o socialista… Hasta pronto apreciable lector.