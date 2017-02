Hebert Morillo Carrizo

El verdor de las montañas, la serenidad de su gente, atractivos parajes y un clima acogedor, se puede percibir en las imágenes de @lapuerta_trujillo una cuenta en Instagram dedicada a exaltar la belleza natural y las expresiones culturales de ese conocido pueblo trujillano.

Jean Carmona tuvo la iniciativa, con el fin de exhibir fotos antiguas de la población de La Puerta, posteriormente incorporó imágenes contemporáneas. La idea de Carmona generó furor, a tal nivel que hoy día tiene más de 32 K de seguidores.

Iniciativa

“Antes pasaba mucho de mi tiempo libre en las redes sociales, ya que me llama mucho la atención todo lo relacionado con la web, hasta el punto que busqué enfocar este tiempo invertido en algo más productivo, no sólo para mí, si no para mi comunidad”, señala Carmona

Fue entonces cuando decidió crear una cuenta alusiva a la turística población de La Puerta y comenzó a subir algunas fotografías históricas de esa localidad, con el fin de información relevante de ese pintoresco poblado.

“Mis amistades empezaron a seguir la cuenta y a darle Like a las imágenes, posteriormente desde el celular capté algunas tomas de los paisajes y me di cuentas que a los pocos seguidores que tenía les gustaba y ellos luego tomaban fotografías y etiquetaban la cuenta, así que se me ocurrió repostear esas gráficas”, relata.

Esa estrategia le ayudó a ganar más seguidores, ante la aceptación Carmona se preocupó por cuidar la imagen de la cuenta, por lo que realizó varios talleres de formación en el área de redes sociales y buscó un diseño particular. “Gracias a la colaboración de la diseñadora Mariely Escalona, tenemos un logo que representa nuestra marca” apunta.

El aprendizaje le permitió a Carmona convertirse en un community manager y por su experiencia afirma que quien asume ese rol, debe estar claro en lo que quiere dar a conocer y estar al tanto de los gustos del mercado. “Para posicionar un producto o servicio, tenemos que saber qué les gusta y qué no a los clientes, qué tipo de fotos son más exitosas con ellos, qué tipos de hashtag usaremos para dar a conocer la propuesta, aunado a ello hay que crear etiquetas relacionadas con la marca a impulsar y de esta manera poder monitorearla”, recomienda.

Expuesto su criterio, Carmona no duda al expresar que no tiene sentido llevar las redes sociales de una empresa o marca sin conocerla y sin saber cómo responder a los clientes, por lo que sugiere delegarle esa tarea a quienes tengan conocimientos en el social-media y de este modo obtener buenos resultados.

Actualmente, propietarios de restaurantes y establecimientos del ramo turístico de esa localidad, confían en Jean Carmona para que lleve las cuentas de esos negocios en redes sociales.

Al hablar de esas tareas, explica que es un trabajo que requiere constancia, disciplina y dedicación, por tal razón, señala que quienes asumen esa función, tienen que diseñar un plan de acción calendarizado para administrar su tiempo y de este modo generar contenido, así como estar atento a las inquietudes de los demás usuarios. “Reconozco que es complicado desconectar de algo que tiene movimiento las 24 horas del día. Me obligo a apagar el celular, porque si no lo hiciera, probablemente estaría todo el día y toda la noche en las redes sociales (risas)” comenta.

Bajo esa fórmula, Carmona está convencido que es posible promocionar con éxito, pues a su juicio, las redes sociales te brindan una alternativa nueva de mercadear de una manera sencilla y directa.

En crecimiento

Al referirse a la región, Carmona considera que el marketing digital ha ganado terreno en los últimos años, aunque reconoce que falta por recorrer. “Cada vez más, las empresas y negocios están aprovechando sus bondades para atraer posibles clientes y fidelizarlos de manera más optimizada y económica, sin embargo en este estado son numerosas las organizaciones que todavía se muestran escépticas a las ventajas que ofrece esta clase de estrategias digitales”, sostiene.

Con lo aprendido hasta ahora, Carmona se mantiene firme en la plataforma digital y apuesta por el crecimiento de @lapuerta_trujillo y otras cuentas, donde se plantea fortalecer el turismo en esa población y mantener en contacto con su pueblo a sus nativos que por una u otra razón han emigrado a otro estado o país. “Deseo aportar el máximo valor posible, buscando la excelencia de mi trabajo dedicado a dar a conocer y resaltar las bellezas naturales de mi pueblo”, finaliza.