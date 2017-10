El gendarme necesario

Ángel González Rivas - Recordando el pasado no se puede olvidar que Venezuela tuvo una de las primeras democracias del continente americano, la cual duró muchos años donde se vivía en paz y tranquilidad, incluyendo los cuarenta años de la mal llamada cuarta república. Donde comienza una campaña implacable contra el segundo gobierno del Presidente de la República Carlos Andrés Pérez, iniciada por los notables de aquella época Uslar Pietri, Ernesto Maiz Vallenilla, Miguel Otero Enríquez, Ramón Escobar Salón, Miguel Ángel Burelli Rivas, Jorge Olavarría y en esos momentos Marcel Granier con su programa Primer Plano en Radio Caracas Televisión fustigaba el gobierno de Carlos Andrés y disfrutaba viendo la novela (Por estas Calles), que narraba la supuesta miseria que vivía el pueblo venezolano. Esta élite de notables desprestigiaron tanto al gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez que lograron que lo derrocaran y lo sentenciaran a dos años de prisión, por malversación de fondos, delito que no le pudieron comprobar pero por motivo de su edad le dieron el beneficio de casa por cárcel y se encargó el Presidente del Congreso Octavio Lepage como Presidente de la República hasta que le entregó a Ramón J. Velásquez la Presidencia de la República; quien concluyó el periodo presidencial. Después con el chiripero ganó las elecciones Rafael Caldera que con todos los errores que tuvo su gobierno fue democrático, y se vivía en paz y tranquilidad, igual en los gobiernos de Acción Democrática y de Copei donde no existía desabastecimiento, ni se conocía la inflación, donde todo era barato y como se dice en criollo se comían las tres papas todos los días, pero la campaña implacable contra los partidos políticos AD y Copei continuaba, porque había que exterminar la Cuarta República y acabar con los escuálidos. De pronto surge un golpe militar encabezado por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías que fracasa y es encarcelado, y después de pocos meses el Presidente de la República Rafael Caldera influyó para que lo indultaran. Para esa fecha los notables pedían para el país el gendarme necesario de la obra del escritor Laureano Vallenilla Lanz, porque ellos decían que era necesario un gobernante con mano fuerte para conducir el país, porque los políticos lo habían convertido en un desastre y era necesario desaparecer los partidos políticos Acción Democrática y Copei, los cuales hoy están vivos luchando por la democracia. En medio de esta diatriba política fue electo Presidente de la República Hugo Chávez Frías con una mayoría abrumadora de votos, lo que creó gran expectativa tanto a escala nacional como internacional, más tarde se estableció la Constitución de 1999 que según dicen es la mejor del mundo, con todo el poder que tenía el presidente Chávez comienza a gobernar y le da la espalda a los notables que creían que lo iban a manejar a su antojo como el gendarme necesario, pero se equivocaron porque Chávez tenía un proyecto que él creía que favorecía el país. Durante el gobierno del presidente Chávez clausuraron a Radio Caracas Televisión y aplicaron otras medidas, pero no se veía el progreso que el país esperaba; de pronto los notables Marcel Granier y Miguel Otero Enríquez salieron en carrera más chorreados que palo de gallinero y se exilian e igual hicieron otros notables. Más tarde se acentúa un éxodo de venezolanos al exterior, por la grave situación social, política y económica que vive el país, a lo cual hay que buscarle una salida democrática electoral, dentro del marco de la carta magna; tampoco comparto la idea descabellada de que el imperio norteamericano invada a Venezuela y debemos resolverlo entre nosotros mismos con una negociación urgente entre el gobierno y la oposición, unidos como hermanos para erradicar el odio y el rencor que tanto daño le ha hecho al país donde anteriormente vivíamos en paz y tranquilidad con todos los problemas que teníamos.